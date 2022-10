Lourdes Leon Ciccone, l’abito con maxi scollatura e schiena nuda nasconde un dettaglio Lourdes Leon Ciccone è tornata sui social con un look audace che potrebbe nascondere un indizio sul suo futuro professionale.

A cura di Giusy Dente

Lourdes Leon Ciccone è tornata sui social dopo un mese di assenza. La figlia di Madonna non condivide molto online di sé e della sua vita privata, anche se in questo periodo di cose da raccontare, ne avrebbe parecchie. Lourdes è molto attiva nel settore moda e questo la porta a viaggiare parecchio per il mondo. A giugno ha sfilato a Parigi per Marine Serre. Poi è stata ospite della sfilata di Tom Ford alla New York Fashion Week accanto a sua madre: qui ha indossato un provocante abito lungo satinato aderentissimo. Ma qualcosa di nuovo bolle in pentola, dal punto di vista lavorativo: e visto che buon sangue non mente, è un progetto che ha a che fare con la musica.

Il look audace di Lourdes Leon Ciccone

Le nuove foto condivise da Lourdes Leon Ciccone sono state pubblicate dalla modella all’indomani del compleanno. La figlia di Madonna ha compiuto 26 anni lo scorso 14 ottobre. Non ha svelato nulla dei festeggiamenti, c’è stato solo un post celebrativo condiviso da sua madre: una serie di foto con cui la popstar le ha fatto gli auguri. Dunque non si sa con precisione se le nuovo foto riguardino i festeggiamenti o una semplice uscita tra amici. Per l'occasione la figlia di Madonna ha scelto il total black.

Ha indossato un lungo abito nero con profondo scollo a V (si intravede il piercing all'ombelico), schiena parzialmente nuda, oblò sui fianchi e dettaglio incrociato attorno al collo. Ha aggiunto una collana d'oro con un grosso ciondolo a forma di croce, che porta ulteriormente l’attenzione sul décolleté. Il look audace forse nasconde un'informazione. Lourdes, infatti, ha recentemente pubblicato il singolo Lock&Key con il nome d'arte Lolahol. Nei nuovi scatti però è assieme alla strumentista Trinity Vigorsky: potrebbe essere un indizio su una collaborazione in uscita? Il post non a caso ha una didascalia enigmatica: rimanda al mese di novembre, con emoticon a tema musicale (cuffie e CD).

La 26enne è inarrestabile ed è pronta a proseguire le orme di sua madre. In comune hanno di certo l'inclinazione alla provocazione e al trasformismo. Lourdes non ha mai censurato se stessa, preferendo esprimersi in modo del tutto libero e audace, autentico e senza condizionamenti, anche attraverso l'abbigliamento. I suoi look lasciano poco spazio all'immaginazione, ma sono quelli in cui si sente pienamente se stessa. E non ha alcuna intenzione di mettersi a tacere.