Madonna irriconoscibile alle sfilate di New York: al suo fianco Lourdes con la maxi scollatura Madonna e Lourdes Leon Ciccone sono state tra gli ospiti della sfilata di Tom Ford che si è tenuta ieri sera a New York. Mamma e figlia si sono vestite in coordinato, trasformandosi in vere e proprie dark lady con dei look neri tempestati di dettagli scintillanti.

A cura di Valeria Paglionico

È appena terminata la New York Fashion Week dedicata alle collezioni per la Primavera/Estate 2023, sono state moltissime le Maison che hanno lanciato le loro nuove linee in passerella, da Tommy Hilfiger a Tory Burch, fino ad arrivare a Fendi che quest'anno ha celebrato i 25 anni della sua iconica borsa Baguette. Ieri a chiudere le danze è stato Tom Ford che, tra scintillii, lamé multicolor e capelli cotonati, ha celebrato il patinato mondo degli anni '80. Nel front-row non sono mancati gli ospiti famosi, da Katie Holmes a Ciara, fino ad arrivare ai neo-coniug Brooklyn Beckham e Nicola Petz, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico sono state Madonna e la figlia Lourdes Leon Ciccone.

Madonna con i capelli rossi

Madonna ha sempre condiviso un legame speciale con Tom Ford e non poteva mancare alla sua sfilata che si è tenuta ieri a New York. Per l'occasione ha cambiato look in modo drastico, dicendo addio ai capelli rosa che ha sfoggiato fino a qualche giorno fa e puntando tutto su un'inedita chioma rosso fuoco portata liscia e sciolta ma con una fascia di pelle nera sul davanti. Per quanto riguarda l'outfit, ha scelto un completo di raso a effetto vestaglia con pantaloni e giacca over, quest'ultima abbinata a un audace reggiseno di pizzo portato in vista. Non sono mancati gli occhiali da sole maxi e i gioielli di diamanti, dalle collane a catena all'anello a forma di M.

Madonna con Tom Ford

Lourdes Leon Ciccone con l'abito satinato da Tom Ford

Lourdes Leon Ciccone non è stata da meno in fatto di sensualità e, seduta accanto alla mamma, è apparsa provocante e glamour in un lungo abito satinato, un modello aderente e fasciante con la scollatura generosa e la gonna alla caviglia. Per completare il tutto ha scelto una collana col ciondolo a croce in pieno stile anni '90, una mini bag in tinta e un paio di sandali col tacco a spillo col plateau tempestato di cristalli. Ha tenuto i capelli legati in un raccolto alto, mettendo in risalto la frangia a tendina trendy e sbarazzina. Chi tra mamma e figlia ha vinto la sfida di stile andata in scena durante la sfilata di Tom Ford?

