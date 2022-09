La trasformazione di Katie Holmes: alle sfilate di New York è dark con i capelli neri cortissimi L’attrice di Dawson’s Creek oggi ha 43 anni e fino ad ora ha mantenuto i look semplici di Joey: adesso ha deciso di voltare pagina con un nuovo taglio e un look total black.

A cura di Beatrice Manca

Katie Holmes stupisce ancora: l'attrice di Dawson's Creek è tra le più fotografare alla New York Fashion Week che si è appena conclusa. Solo una settimana fa l'avevamo vista in versione "hippie", seduta in prima fila alla sfilata di Ulla Johnson, con abito a fiori e i capelli castani mossi. Per lo show di Tom Ford, invece, è apparsa irriconoscibile con i capelli cortissimi e corvini, fasciata in un abito nero con cappuccio: una vera dark lady.

Katie Holmes cambia look con i capelli neri

Negli anni Katie Holmes ci ha abituati a pochi strappi in fatto di look: in fondo è rimasta sempre la Joey di Dawson's Creek, con capelli castani morbidi sulle spalle, viso pulito e look semplici e glamour. La figlia Suri, nata dal matrimonio con Tom Cruise, è cresciuta ed è la fotocopia della madre: lunghi capelli castani, fisico asciutto e viso dai lineamenti molto dolci. Oggi l'attrice ha 43 anni e sfoggia uno stile casual chic: negli anni ha provato qualche taglio diverso, come il pixie cut, ma è sempre tornata al taglio lungo e morbido che la contraddistingue. Fino ad oggi: alla sfilata di Tom Ford ha sfoggiato una chioma corvina con una minifrangia asimmetrica. Un drastico cambio di look? Più probabilmente si tratta di un'applicazione temporanea per completare il look "dark" della sfilata.

Il look dark di Katie Holmes

Alla sfilata di Tom Ford Katie Holmes ha rinunciato agli abiti colorati e ai tagli morbidi per entrare in piena "spooky season": ha indossato un abito nero e aderente, a maniche lunghe, lungo fino ai piedi. Il cappuccio sul capo nascondeva parte dei capelli neri e dava un tocco ancora più misterioso all'outifit total black firmato Tom Ford. Pochissimi gli accessori: una pochette nera, un anello e scarpe con il tacco nere. Anche in questa versione Katie Holmes è più affascinante che mai: il revival degli Addams ha contagiato anche lei?

Katie Holmes in Tom Ford

La sfilata Primavera/Estate 2023 di Tom Ford

La collezione dPrimavera/estate 2023 di Tom Ford riuniva la quintessenza dello stilista texano: sensualità, tagli audaci, trasparenze. La collezione è all'insegna della luce: tessuti laminati, abiti fascianti di paillettes, completi da uomo in colori sgargianti. Tornano i body trasparenti, la vita bassa e i reggiseni a vista indossati sotto le giacche, trend che ha spopolato nelle ultime stagioni. La pelle torna in versione sexy, con bomber e shorts, e gli orli si accorciano: il 2023 celebra l'effervescenza glamour di inizio millennio.