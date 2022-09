Katie Holmes cambia stile: alle sfilate di New York sorprende con il look hippie Katie Holmes ha ancora una volta dimostrato di essere una grande appassionata di moda. Ha partecipato alla sfilata di Ulla Johnson che si è tenuta durante la New York Fashion Week e per l’occasione ha cambiato stile: ecco il suo nuovo look.

Lo scorso weekend è partita la New York Fashion Week dedicata alle collezioni per la Primavera/Estate 2023 e fino a mercoledì 14 settembre saranno molte le Maison che presenteranno le loro collezioni in passerella. A rendere le sfilate ancora più esclusive non possono che essere le star tra le prime file dei front-row, che approfittano di questi appuntamenti glamour e mondani per dare spazio alla loro passione per la moda. Ieri, ad esempio, è stata Katie Holmes ad aver attirato tutti i riflettori su di sé: è apparsa trasformata con un nuovo stile hippie ma allo stesso tempo super sofisticato.

Katie Holmes, da Dawson's Creek a icona fashion

Sono decenni che Katie Holmes è sempre sulla cresta dell'onda: aveva poco più di 20 anni quando divenne protagonista di Dawson's Creek e da allora non ha mai smesso di avere successo. Ha sposato Tom Cruise, ha avuto una figlia, Suri, ha divorziato e si è rifatta una vita dopo la separazione, il dettaglio che è rimasto sempre invariato? Non ha perso la bellezza che la contraddistingue fin da giovanissima, tanto che per lei il tempo sembra non passare mai. Siamo stati abituati a vederla in lunghi abiti da sera glamour sui red carpet internazionali oppure in versione casual tra le strade americane, durante la New York Fashion Week ha pensato bene di cambiare stile.

Katie Holmes in Ulla Johnson

Il look hippie di Katie Holmes

La diva 43enne ha preso parte alla sfilata P/E 2023 di Ulla Johnson, apparendo super glamour in un look etnico e hippie firmato proprio dalla Maison. Ha puntato sui toni del tabacco e del bordeaux, abbinando un top floreale a collo alto e con le maniche lunghe a una maxi gonna con delle ruches a contrasto in arancio. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti di pelle nera col tacco medio e dei bracciali silver. Ha poi lasciato i capelli sciolti e leggermente ondulati e non ha rinunciato al piercing al naso a forma di cerchietto. Non è forse meravigliosa anche in questa nuova versione?