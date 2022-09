Madonna cambia look: capelli rosa dopo la grandiosa festa di compleanno Madonna continua a stupire e a reinventarsi: la nuova trasformazione è all’insegna del pink, il colore del momento.

A cura di Giusy Dente

Estate piena, per Madonna. La cantante ha collaborato con Beyoncé per la realizzazione di Break my Soul Queen Remix (presente nell'album Renaissance) e secondo alcuni rumors, pare stia anche registrando un nuovo brano con l'amica di vecchia data Britney Spears. Ma benché presissima dal lavoro, per nulla al mondo avrebbe rinunciato a festeggiare in grande stile il suo compleanno. La pop star, infatti, ha organizzato un party esclusivo in Sicilia lo scorso 16 agosto, a Noto. Per l'occasione ha sfoggiato un abito maiolica coordinato alle figlie, un total look matchy matchy firmato Dolce&Gabbana. Alla festa i capelli della Material Girl erano biondissimi come sempre, ma a distanza di qualche giorno qualcosa è cambiato.

La trasformazione di Madonna

Madonna ha sfoggiato il nuovo hair look per la prima volta al compleanno delle sue figlie, le gemelle di 9 anni Stella ed Estere. La pop star ha accantonato l'iconico biondo della sua chioma, optando per il rosa brillante. Al momento, ha un caschetto pink, il colore del momento, che si sta divertendo a declinare in diverse acconciature, dalle ciocche ondulate alle treccine. Questa nuance è molto amata dalle celebrities. L'ha sperimentata Megan Fox in omaggio al fidanzata Machine Gun Kelly, ma anche Zayn Malik, pienamente contagiato dalla cosiddetta Barbie Mania, la moda del momento.

Madonna conquistata dal Barbiecore

Si chiama Barbiecore e ha conquistato davvero tutti, non solo in passerella. Dagli abiti ai capelli al makeup, da mesi è il rosa in tutte le sue sfumature a dominare incontrastato. Basta guardare le collezioni delle principali Maison, scorrere i social delle influencer o osservare gli outfit sfoggiati dalle celebrities ai grandi eventi. È tutto rosa, fucsia, cipria e non poteva certo mancare all'appello proprio Madonna.

La pop star negli anni è sempre stata capace di stupire, di lanciare lei stessa trend piuttosto cher adeguarsi a quelli esistenti, ma in ogni caso è riuscita sempre a generare clamore e stupore intorno a sé. E lo ha fatto ancora. A 64 anni è la stessa di sempre: ama sperimentare e sa reinventarsi continuamente, è regina di versatilità sia in ambito musicale che stilistico, sempre audace e innovatrice, mai uguale a se stessa.