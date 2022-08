Madonna festeggia il compleanno in Italia: party in abito maiolica coordinato con le figlie Total look firmato Dolce&Gabbana da quasi 3000 euro per Madonna: ha popstar ha festeggiato a Noto (Sicilia) i 64 anni, vestendo matchy matchy con le figlie.

A cura di Giusy Dente

Madonna e le figlie in Dolce&Gabbana

Festa di compleanno in grande stile per Madonna, che ha scelto di celebrare i 64 anni in Italia: di nuovo! Sì, perché la popstar è una grande fan del Belpaese: anche nel 2017 ha organizzato qui il party di compleanno e lo stesso ha fatto l'anno scorso, scegliendo la Puglia. Stavolta, invece, la destinazione è stata diversa: il grandioso evento si è svolto in Sicilia. La diva è giunta il 15 agosto e il giorno successivo si è svolta la festa, in presenza di tanti amici e in una location d'eccellenza.

Dove ha festeggiato il compleanno Madonna

La cantante ha scelto di celebrare il compleanno a Noto, un posto che ha ospitato diverse celebrities nel tempo, soprattutto di recente. Qui si sono sposati Chiara Ferragni e Fedez, ma è anche dove Anne Hathaway ha trascorso le vacanze ed è anche la città frequentata da diverse personalità del mondo della moda: tutti affascinati dagli echi barocchi di un luogo magico, dove si respira quasi aria d'altri tempi. Il party di Madonna si è svolto a Palazzo Castelluccio, struttura tra le più prestigiose della Sicilia, risalente al 1782.

Madonna in Dolce&Gabbana

Il look di Madonna (matchy matchy con le figlie)

La Material Girl si è affidata a un brand che ama particolarmente, di cui ha molto spesso indossato le creazioni e di cui è stata anche testimonial: Dolce & Gabbana. La popstar è amica dei due stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana da anni ed è di solito una presenza fissa ai grandi eventi della Maison. È stata ospite d'onore alla presentazione delle collezioni di Alta Moda del 2016, uno degli eventi più spettacolari della Casa di moda, svoltosi tra i vicoli di Napoli. E ha posato per una campagna pubblicitaria in versione "casalinga siciliana" nel 2009.

in foto: abito Dolce&Gabbana

Il party del 64esimo compleanno è stato organizzato rispettando proprio le atmosfere siciliane. La cantante stessa si è definita "regina siciliana" per una sera. Ha indossato un lungo abito blu e bianco avvitato con stampa maiolica (stampa ispirata alle antiche maioliche di Caltagirone) aperto sulla schiena e con scollo a V: costa 1950 euro sul sito ufficiale del brand. Lo ha abbinato a un paio di zoccoli nella stessa fantasia della linea Brigitte (costano0 895 euro) e a un capello di paglia blu scuro.

in foto: zoccoli Dolce&Gabbana

Ha sfoggiato la nuova grill che si è auto-regalata per l'occasione: ha mostrato la griglia in anteprima durante un'intervista al Tonight Show With Jimmy Fallon, dove ha confidato che oltre ad amare molto l'effetto estetico dei gioielli in bocca, la scelta è anche strategica: non le piacciono i suoi denti! Immancabili, i gioielli di diamanti al collo e ai polsi.

Madonna in Dolce&Gabbana

Anche le figlie della festeggiata indossavano un total look Dolce&Gabbana: le gemelline Estere e Stella (9 anni) avevano lo stesso abito della madre, ma in versione per bambini. Sul sito ufficiale della Maison costa 595 euro e lo hanno abbinato a borse coordinate (la mini Sicily da 645 euro) e sneakers bianche e blu con l'iconica stampa barocca (355 euro). Dunque total look da 1595 per ciascuna delle due bambine e da 2845 per la popstar: sarà sicuramente stata una serata memorabile!