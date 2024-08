Madonna è in Italia col fidanzato: abito di pizzo per la passeggiata romantica a Portofino

video suggerito

Madonna festeggerà il 66esimo compleanno in Italia. Dopo la Liguria raggiungerà la Campania. Con lei c'è il nuovo fidanzato 28enne.

A cura di Giusy Dente

Madonna e Akeem Morris

Madonna è pronta a festeggiare il suo compleanno. La popstar, nata il 16 agosto 1958, sta per compiere 66 anni e li festeggerà nel suo luogo del cuore. È infatti volata in Italia. Prima tappa: la Liguria. Da qui si sposterà in Campania, dove ha in programma una visita agli scavi di Pompei. La cantante non è da sola. Ha portato con sé anche il nuovo fidanzato. Archiviata la relazione con Ahlamalik Williams (34 anni più giovane di lei), ora fa coppia fissa con il calciatore Akeem Morris (28 anni).

Come festeggerà il compleanno Madonna

Madonna organizza sempre qualcosa di speciale per il suo compleanno, tra viaggi e party grandiosi. È una tradizione consolidata festeggiare in Italia. Nel 2022 aveva scelto come location Noto, per una festa in stile siciliano curata in ogni minimo dettaglio. Nel 2017 e 2021, invece, aveva puntato sulla Puglia, a Borgo Egnazia. Anche quest'anno ha puntato sull'Italia, luogo che ama particolarmente e in cui affondano le sue origini familiari: il padre Silvio Anthony Ciccone è di Pacentro (L'Aquila), mentre la madre Madonna Louise Fortin era canadese. La popstar il 12 agosto è arrivata a Genova con un volo privato e poi si è diretta, a bordo di un motoscafo, a Portofino.

Qui è stata ospite di Villa Olivetta, l'esclusiva dimora degli stilisti Stefano Dolce e Domenico Gabbana, due amici di vecchia data. Hanno organizzato per lei una doppia festa: per i 66 anni e per i 40 anni di carriera. Le prossime tappe dovrebbero essere invece in Campania: tour di Positano, Nerano, Capri, Pompei. Inizialmente era circolata l'ipotesi di una grande festa con centinaia di ospiti presso il teatro Grande degli Scavi di Pompei, ipotesi smentita dalla stessa direzione del Parco Archeologico. Madonna farà una visita privata, in veste di turista, esclusivamente per ammirare il sito.

Madonna

Il look total black di Madonna

Per la romantica passeggiata a Portofino, la cantante ha sfoggiato un total look Dolce&Gabbana: vestito di pizzo nero con mantello coordinato, completato con ciabattine dello stesso colore, guanti a rete, occhiali da sole scuri, vistosi gioielli. Impossibile non notare la griglia scintillante ai denti, accessorio che ha contribuito a rendere iconico. Per proteggersi dal sole ha aggiunto un grazioso ombrellino bianco.