Madonna musa di Dolce&Gabbana: alla sfilata di Milano è iconica con corona d’oro e velo di pizzo Madonna è da sempre la musa di Dolce&Gabbana e non poteva mancare alla sfilata-tributo che si è tenuta ieri a Milano. Apparsa come una vera e propria divinità nel front-row, ha incantato tutti con un look diventato già iconico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Volge al termine la Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025 e sono state moltissime le Maison che hanno presentato le loro collezioni con show suggestivi e d'impatto. Ieri pomeriggio è stato il turno di Dolce&Gabbana, che in passerella ha pensato bene di rendere omaggio alla sua musa per eccellenza, Madonna. A poco più di un mese dal 66esimo compleanno festeggiato a Portofino, la regina del pop ha voluto seguire la sfilata direttamente dalla prima fila del front-row, approfittandone per trasformarsi un una vera e propria divinità. Velo di pizzo che la ricopriva dalla testa ai piedi, corona d'oro sulla testa e una cascata di gioielli scintillanti: Madonna è la diva senza tempo che incarna alla perfezione l'animo glamour e audace della griffe dei due stilisti siciliani.

La sfilata dedicata a Madonna

Madonna non aveva mai partecipato a una sfilata di Dolce&Gabbana ma non poteva mancare allo show tenutosi ieri al Metropol di Milano, sulla cui passerella è stata presentata una collezione ispirata proprio a lei. Da sempre musa di Stefano Dolce e Domenico Gabbana, la regina del pop col suo stile iconico e mai scontato ha letteralmente segnato un'epoca, tanto che ancora oggi viene considerata un'indiscussa icona fashion.

Madonna nel front-row

Non sorprende, dunque, che l modelle di Dolce&Gabbana abbiano indossato delle parrucche bionde e ricce, sfoggiando corsetti col seno a punta, tubini tempestati di cristalli, giacche portate solo col reggicalze, trench di vernice e maxi gioielli a forma di croce. Lo show è stato il trionfo della "blond ambition", un inno alla seduzione italiana e soprattutto una dedica a una delle dive più leggendarie di tutti i tempi che ha avuto un ruolo chiave nella carriera dei due stilisti.

Dolce&Gabbana P/E 2025

Il look iconico di Madonna alle sfilate di Milano

Attesa per ore dalla folla di curiosi accalcati fuori il Metropol di Milano, Madonna ha fatto la sua apparizione (in ritardo) con un look già passato alla storia. Per partecipare alla sfilata a lei dedicata non poteva che puntare sull'audacia di Dolce&Gabbana, trasformandosi in una vera e propria divinità ma in versione dark.

Il look Dolce&Gabbana di Madonna

Body-corsetto total black che le ha fasciato le forme, collant in tinta e tacchi alti, il tutto arricchito da un velo di pizzo nero che l'ha coperta dalla testa ai piedi, proprio come se fosse una Madonna contemporanea. Non potevano mancare i gioielli scintillanti, dai bracciali maxi e gold alle collane con i cristalli, fino ad arrivare alla corona d'oro e perle che ha indossato sul capo, arricchendo l'acconciatura con i capelli biondi lasciati sciolti e ondulati. Insomma, c'è solo una parola per descrivere Madonna: iconica.

Madonna col velo di pizzo sul capo