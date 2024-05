video suggerito

Madonna chiude il Celebration Tour: l’ultimo concerto a Rio tra coroncine da santa e passamontagna Madonna ha chiuso il Celebration Tour con un concerto gratuito a Rio de Janeiro che ha attirato oltre 1,5 milioni di persone: ecco tutti i look che la popstar ha sfoggiato sul palco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Celebration Tour di Madonna è arrivato al termine e si è concluso nel modo più spettacolare possibile: con un concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana, Rio de Janerio, che è stata invasa da una folla di oltre un milione e mezzo di persone. Tra urla, applausi e cori, la popstar si è esibita sulle note di alcuni dei suoi pezzi iconici, da Vogue a Like a Prayer, fino ad arrivare a Frozen e Like a Virgin, ripercorrendo così gli ultimi 40 anni di carriera. Per un evento tanto atteso non poteva che curare i look nei minimi dettagli: ecco cosa ha indossato sul palcoscenico dell'ultimo live del 12esimo tour della sua vita.

I look per l'ultima tappa del Celebration Tour

Da sempre icona di stile capace di influenzare mode e tendenze a livello mondiale, anche durante il concerto brasiliano Madonna è riuscita a distinguersi per audacia.

Madonna in Vetements

Per dare il via allo show è tornata a indossare il corsetto di pizzo nero di Vetements, abbinandolo a una minigonna a pieghe a stampa check multicolor e a un blazer dark decorato all-over con spille, cristalli e borchie. Non sono mancati gli abiti personalizzati da Jean Paul Gaultier con il reggiseno a cono, le maglie della nazionale del Brasile e i corsetti audaci di Versace.

Leggi anche Michelle Hunziker irriconoscibile con i capelli extra ricci: la trasformazione col nuovo hair look

Madonna in Jean Paul Gaultier

Per chiudere definitivamente il Celebration Tour la popstar ha sfoggiato il look simbolo dei concerti, ovvero quello firmato Eyob Yohannes e con gioielli Malakai, caratterizzato da un abito dark con maniche oversize a effetto mantello e da una coroncina da "santa" arricchita da decorazioni scintillanti che sembrano essere spine.

Madonna in Eyob Yohannes con gioielli Malakai

Madonna indossa il balaclava alle prove

Poco prima del gran finale del Celebration Tour Madonna è salita sul palco brasiliano per le ultime prove e ha sorpreso tutti con un outfit insolito. Sebbene sia rimasta fedele allo stile sensuale e glamour che da sempre la contraddistingue, ha aggiunto un passamontagna verde fluo al completo dark con shorts, corsetto e calze a rete.

Madonna con la maglia del Brasile

Per quale motivo ha deciso di coprirsi completamente il viso? Innanzitutto il balaclava è un accessorio di tendenza (soprattutto tra le star del suo calibro) e, come se non bastasse, molto probabilmente le ha permesso di non usare il make-up a poche ore dall'atteso show. Insomma, Madonna potrà pure aver raggiunto i 65 anni ma è riuscita lo stesso a dare l'ennesima prova di essere un'indiscussa regina di stile.

Madonna col passamontagna alle prove