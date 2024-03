Perché Madonna si è vestita da regina vittoriana tra piume e perle con la parrucca Madonna e i suoi figli hanno partecipato all’esclusivo e blindatissimo after party che segue la cerimonia di consegna degli Oscar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

È qui la festa? Dopo la fatidica serata di consegna degli Oscar, sono due i party più esclusivi a cui tutti vorrebbero partecipare. Uno è quello organizzato da Vanity Fair, evento a cui partecipano tutte le celebrity. L'altro è quello organizzato da Gucci, che ha quest'anno celebrato la sua sedicesima edizione. Il 10 marzo,infatti, si è svolto presso la casa di Guy Oseary di Beverly Hills l'after party che celebra il meglio dell'industria cinematografica: una serata glamour all'insegna dell'alta moda, dello sfarzo ma soprattuto della privacy. È infatti una festa blindatissima: impossibile accedere, per occhi indiscreti, vietati telefoni e social media. Le uniche immagini che la documentano sono quelle dall'artista JR , chiamato appunto per documentare la serata coi sui scatti. Ci ha poi pensato Madonna a fornire, a posteriori, uno scorcio del backstage.

Madonna all'after party degli Oscar

Chi non era all'after party di Vanity Fair era a quello di Gucci, ma c'è anche chi è riuscito a non perderseli entrambi! Tra i presenti al raduno di celebrità hollywoodiane (e non solo) organizzato da Gucci: Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Robert De Niro, Lenny Kravitz, Ellen DeGeneres, Kardashian, Chris Hemsworth, Billie Eilish, Mila Kunis, Andrea Bocelli e Anya Taylor-Joy, Matthew McConaughey. Taylor Swift e Travis Kelce hanno volato per oltre 15 ore da Singapore per tornare negli Stati Uniti in tempo per la serata più importante di Hollywood.

"The party" è sempre un evento irripetibile, sfarzoso e opulento. Quest'anno, per tutti gli ospiti Gucci ha pensato anche a un sostanzooso gift, una sorta di regalo di addio per ricordare l'occasione: un borsone da viaggio personalizzato con monogramma della nuova collezione valigeria Fluo del brand. La serata organizzata presso la residenza del talent manager Guy Oseary sulle colline di Los Angeles e sponsorizzata da Gucci, è stata vissuta in modo intimo: nessuna testimonianze diretta sui social, della notte trascorsa a festeggiare.

Madonna è stata ospite d'onore. C'erano anche tre dei sui figli: David, Mercy ed Estere (rispettivamente 18, 17 e 11 anni). L'artista non ha badato a spese per realizzare il suo look vittoriano di grande effetto: un corsetto viola con mantello abbinato e maestosa parrucca con fermaglio scintillante e piume. Ha aggiunto calze a rete e cuissard stringati. Outfit bianco e oro per David Banda, completato con perle e pochette.