Incredibile Madonna, saluta i fan con un concerto da record: un milione e mezzo di persone a Rio Madonna ha chiuso il Celebration Tour con un concerto monstre sulla spiaggia di Copacabana a Rio De Janeiro con un milione e seicento persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Madonna porta più di un milione e mezzo di persone sulla spiaggia di Copacabana, a Rio De Janeiro per quello che è il suo concerto con più spettatori della Storia e uno dei concerti gratuiti più imponenti che si siano mai visti. Da mesi si attende il concerto finale del suo Celebration Tour e la scelta della città brasiliana la spiega la stessa cantante quando, davanti a un fiume di gente schierata sulla spiaggia più famosa del mondo, ma anche a are, sulle barche, negli alberghi e appartamenti che danno sul palco, spiega che è il posto più bello al mondo. Una spiaggia che, per usare una metafora forse abusata, si trasforma in un enorme dancefloor su cui ballare alcuni dei maggiori successi del pop mondiale. Non di Madonna, perché la cantante è icona della musica mondiale, colei che ha permesso che il pop diventasse quello che è diventato.

"Eccoci nel posto più bello del mondo. Questo posto è magico" ha detto Madonna al milione e mezzo di persone che occupavano la spiaggia, facendo riferimento, ovviamente, alla vista sull'Oceano, alle montagne e alla statua del Cristo Redentore, simbolo della città. Lo spettacolo, come riporta l'Associated Press, è cominciato con la sua hit del 1998 "Nothing Really Matters" ma è proseguita con successi come "Like A Virgin", "Hung Up" o "Like A Prayer", che Madonna ha scelto di cantare con la testa completamente coperta da un mantello nero, un rosario stretto tra le mani, mentre cantando "Live to Tell" ha tributato a "tutte le luci brillanti" perse a causa dell'AIDS. Sul palco con lei sono salite anche due star della musica e dello Spettacolo brasiliane, ovvero Anitta e la drag queen Pabllo Vittar. E proprio a quest'ultima è dedicato il tweet di Gilberto Gil che ha postato un video in cui Vittar, assieme a Madonna, canta i versi di Music: "Music makes the people come together. Music mix the bourgeoisie and the rebel".

Lo spettacolo di Madonna è stato trattato dal comune brasiliano come si tratta il Carnevale, contando che sono arrivate 1.6 milioni di persone da tutto il mondo per uno spettacolo che ha visto decuplicarsi il numero massimo di spettatori di un singolo concerto di Madonna, ovvero le 130 mila persone che riempirono il Parc des Sceaux di Parigi nel 1987. L'evento è cominciato, come sempre con oltre cinquanta minuti di ritardo, un classico per chi ha seguito gli ultimi concerti della cantautrice, che talvolta ha infastidito anche i fan più fedeli. Ma la situazione a Rio De Janeiro era del tutto festosa.

Come racconta proprio l'Associated Press, nel report dell'evento:

I fan si accalcavano fuori dal maestoso hotel fronte mare Copacabana Palace, dove alloggia Madonna, sperando di intravedere la pop star. Durante il sound check sul palco allestito davanti all'hotel, hanno ballato sulla sabbia. Sabato a mezzogiorno i fan si sono accalcati davanti all'hotel. Un uomo dalla barba bianca portava un cartello con scritto: "Benvenuta Madonna, sei la migliore, ti amo". Bandiere con la scritta "Madonna" stampata sullo sfondo dell'iconico motivo ondulato del marciapiede in bianco e nero di Copacabana pendevano dai balconi (…). Diciotto torri sonore sono state sparse lungo la spiaggia per garantire che tutti i partecipanti potessero ascoltare i successi.