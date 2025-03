video suggerito

Madonna con i denti di diamanti su TikTok (ma i fan notano un dettaglio “imbarazzante”) Madonna potrà pure aver raggiunto i 66 anni ma continua a essere un’indiscussa icona di stile. La sua ultima trovata? Ha postato su TikTok un video in cui sfoggia dei denti di diamanti. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Madonna potrà pure aver raggiunto i 66 anni ma non sembra sentirne affatto il peso, anzi, continua a essere sempre sul pezzo in fatto di mode e tendenze. Oltre a essere la grande musa di alcune delle Maison di moda più famose al mondo, è anche molto attiva sui social, dove ogni giorno documenta la sua quotidianità ma con un pizzico di provocazione. L'ultima sua trovata? Ha sfoggiato un sorriso prezioso e scintillante, seguendo la mania dei grillz tanto amati dai rapper.

Madonna segue la mania dei grillz

Chi ha detto che TikTok è riservato esclusivamente ai giovanissimi? Madonna ha smentito tutte le convenzioni e lo usa regolarmente per mantenere vivo il contatto con i fan. Qualche giorno fa ha postato un nuovo video con in sottofondo la canzone Hardest Ese Ever del rapper That Mexican OT: ha i capelli biondi perfettamente in piega, una collana con la croce pendente e una vestaglia di raso nero che lascia il décolleté in evidenza. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Si è portata il dito alla bocca, rivelando i denti tempestati di diamanti e lapislazzuli. Così facendo, ha seguito la mania dei grillz, ovvero i gioielli da bocca che sono super popolari tra gli artisti del suo calibro. Il prezzo del prezioso non si conosce ma, a giudicare da quanto brillano le pietre, deve valere una fortuna.

Madonna col grillz di diamanti

L'ironia dei fan di Madonna

Sebbene i protagonisti del video fossero i denti scintillanti, sono molti i fan che hanno notato un altro particolare: Madonna sembra aver realizzato la clip mentre era seduta sul water. Alle sue spalle, infatti, si intravede una maniglia bianca che sembra essere uno sciacquone. I commenti ironici sulla questione sono stati numerosissimi: "Quindi nessuno parlerà del fatto che è in bagno?", "Madonna, sei in bagno a fare una moda?", "Non è Madonna che posta un TikTok sul water, sto morendo". La popstar naturalmente non è intervenuta sulla questione, ha preferito mantenere un certo riserbo, ma non si esclude che la scelta della location sia stata un'ennesima trovata provocatoria per far parlare di sé.