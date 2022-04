Madonna torna single e cambia look: capelli ricci dopo la rottura col fidanzato 28enne Sembra che sia finita la storia tra Madonna e Ahlamalik Williams (34 anni più giovane di lei). La popstar in concomitanza con la presunta rottura ha cambiato hair look puntando su qualcosa di più selvaggio.

A cura di Giusy Dente

Da 40 anni Madonna è una leggenda della musica internazionale, ma oltre agli album da record si parla di lei, sin dall'inizio, anche per lo stile. Da provocatrice ha sempre saputo catalizzare su di sé l'attenzione in modo unico, stravolgendo la propria immagine, modificandola, giocandoci, usando il corpo e studiando attentamente ogni outfit. Non a caso alcuni suoi capi sono diventati iconici: di recente è stato messo all'asta l'abito rosa del video di Material girl, che potrebbe spingere i fan più fedeli a offerte da capogiro. La cantante ha superato i 60 anni e continua a essere audace e trasgressiva anche in versione casalinga. Come lei anche sua figlia. Lourdes Leon Ciccone sta seguendo le orme materne in quanto a look, osando con trasparenze e abiti sexy (per esempio quello indossato al Vanity Fair Oscar Party).

Madonna, una vita di provocazioni

Di recente Madonna è apparsa irriconoscibile su TikTok, con zigomi e labbra gonfie che hanno molto preoccupato i fan. Tanti si sono chiesti come mai la star avesse il viso così stravolto: ennesima provocazione? Sicuramente queste sono il pane quotidiano, per la regina del pop, anche se qualche esagerazione le è valsa persino la censura di Instagram. Prima è stata la volta delle foto in lingerie sul bidet, poi di quelle coi capezzoli a vista. Su questo il social network ha una politica molto rigida, non si può mostrare questa parte del corpo: o meglio, mentre è vietato alle donne è permesso agli uomini. Proprio contro questa policy si è esposta in prima persona, contestandola. Sicuramente la star non ha mai avuto peli sulla lingua. Lo ha dimostrato anche nei confronti del suo ultimo fidanzato, con cui pare la storia sia giunta al capolinea.

Il nuovo look di Madonna

"Quando qualcuno nella tua vita non va bene per te, Dio continuerà a usarlo per ferirti fino a quando non diventerai abbastanza forte da lasciarlo andare": a chi si riferisce questa frase? Madonna l'ha pubblicata proprio in concomitanza con la notizia di The Sun secondo cui sarebbe arrivata al capolinea la relazione con il 28enne Ahlamalik Williams (ballerino 35 anni più giovane). Pare dunque che la popstar sia tornata single, dopo circa tre anni col compagno, conosciuto la prima volta durante il Rebel Heart nel 2015. I due non si vedono insieme da mesi: a gennaio risale l'ultima apparizione pubblica. Pare che alla base della decisione di separarsi ci siano i tanti impegni professionali di lei e la difficoltà di conciliare le loro vite, al momento molto diverse.

Chissà se il cambio look ha a che fare con la rottura. La cantante è apparsa sui social con una chioma leonina che non sfoggiava da tempo. Solitamente siamo abituati a vederla coi capelli lisci, anche se da brava trasformista nel corso degli anni le ha sperimentate davvero tutte: biondi, scuri, corti, ricci, color platino, col ciuffo, raccolti. Stavolta ha optato per dei lunghissimi capelli leggermente mossi dalle radici alle punte, che le donano un aspetto davvero sauvage.