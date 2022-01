Madonna con la vestaglia griffata a casa: il maxi spacco rivela un enorme livido sulla gamba In quanti direbbero che Madonna ha raggiunto i 63 anni? Sui social continua a essere la regina delle provocazioni e nelle ultime ore è riuscita a dare il meglio di lei. La popstar ha mostrato il suo insolito look casalingo (griffato), rivelando un enorme livido sulla gamba.

A cura di Valeria Paglionico

Madonna non è nuova alle provocazioni, è fin dagli esordi che si è fatta notare per la sua audacia e per la sua capacità di rinnovarsi con originalità e stile, ma da qualche tempo a questa parte sta dando davvero il meglio di lei. Si è travestita da elfo con i figli, ha rivelato una parte inedita del suo armadio e ha addirittura sfidato la censura di Instagram mostrando il capezzolo: insomma, la popstar sembra non sentire affatto il peso dei 63 anni. Nelle ultime ore è tornata a sorprendere e, oltre a sfoggiare un look casalingo griffato all'insegna della sensualità, ha anche rivelato un enorme livido sulla gamba.

L'originale look casalingo di Madonna

Cosa indossa Madonna quando resta a casa? Già qualche tempo fa aveva dato un assaggio del suo guardaroba "domestico" fatto di cuffiette da notte e stivali da neve, ma di recente ha dato libero sfogo alla sua sensualità. Ha indossato una vestaglia nera e gold firmata Versace, un modello di seta decorato con il maxi logo sulla schiena e l'iconica stampa La Greca sugli orli e sulla cintura. Il suo prezzo? 1.370 euro. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di décolleté borchiati con il tacco largo, un audace reggiseno di pizzo nero portato in mostra e un paio di parigine total black. Una cascata di collane, crocifissi, rosari e un paio di occhiali da sole squadrati in pieno stile diva: in quante sfoggerebbero un look simile tra le mura di casa?

La vestaglia Versace indossata da Madonna

Madonna e l'ennesima provocazione social

Al di là dell'originale outfit casalingo, sono diversi i dettagli che hanno attirato le attenzioni del pubblico nelle foto di Madonna. Innanzitutto lo spacco della vestaglia ha rivelato un enorme livido sulla coscia sinistra e, sebbene non abbia spiegato cosa le sia successo, nella didascalia ha scritto: "La vita mi ha picchiato! Non credere che mi importi, solo il diavolo si preoccupa". Ha poi immortalato in primo piano il décolleté e le parti intime, mettendo in mostra la lingerie total black, anche se è stato soprattutto lo scatto realizzato mentre è seduta sul bidet che ha lasciato i fan di stucco. Si tratterà dell'ennesima trovata per sfidare la censura social? La cosa certa è che Madonna non sembra preoccuparsi dei giudizi altrui e continua a essere la regina delle provocazioni.