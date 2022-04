Lourdes Leon Ciccone osa con le trasparenze: il look audace con tutina trasparente della figlia di Madonna Lourdes Leon Ciccone è tornata ad attirare l’attenzione dei fan, a un esclusivo evento Burberry a cui ha partecipato con mamma Madonna ha osato in fatto di sensualità. La sua jumpsuit a righe trasparenti l’ha incoronata ancora una volta regina delle provocazioni.

A cura di Valeria Paglionico

Qualche giorno fa a Los Angeles, per la precisione a West Hollywood, si è tenuto un esclusivo evento firmato Burberry. Il direttore creativo Riccardo Tisci ha lanciato una nuova versione dell'iconica borsa Lola, uno dei simboli del brand, celebrando così lo stile della Maison in continua evoluzione ma allo stesso tempo con uno sguardo rivolto alla tradizione. Tra gli ospiti speciali c'erano diversi volti noti dello spettacolo, da Irina Shayk a Stella Maxwell, fino ad arrivare a Madonna, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la figlia di quest'ultima, Lourdes Leon Ciccone, che ancora una volta ha dimostrato di essere la regina delle provocazioni proprio come la mamma popstar.

Lola e Madonna, mamma e figlia vestono coordinate

Madonna e Lola si sono ritrovate allo stesso evento glamour e non hanno potuto fare a meno di fotografarsi fianco a fianco con dei look coordinati. Mamma e figlia hanno puntato entrambe sul total black, trasformandosi in delle dark lady ma con le gambe in bella mostra. Trecce anni '90, cerchietto di pelle, micro shorts e guantini da motociclista per la popstar, collant velati e giacca di pelle trapuntata per Lourdes: le due potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle. Si sono lasciate immortalare mentre si abbracciano con dolcezza, a prova del fatto che condividono un rapporto profondo e speciale.

Lola e Madonna all’evento Burberry

La micro jumpsuit di Lola Leon Ciccone

È stato però quando si è lasciata fotografare al fianco di Riccardo Tisci che Lourdes ha rivelato il suo total look all'insegna dell'audacia, dando per l'ennesima volta prova di essere la regina delle provocazioni. La figlia di Madonna ha sfoggiato una micro tutina aderente, con i pantaloncini cortissimi e le spalline sottili, un modello a righe completamente trasparente che lasciava la silhouette in vista. Ha inoltre rivelato i suoi nuovi capelli rosso mogano, li ha portati extra lisci e li ha coordinati al rossetto marcato con cui ha esaltato le labbra carnose. Insomma, Lola sa come attirare tutti i riflettori su di sé: è in assoluto la degna erede di mamma Madonna.