Lourdes Leon Ciccone col tanga tempestato di cristalli: diventerà il must più audace della primavera? Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, non è nuova alle provocazioni e sui social ha dato il meglio di lei. Nelle ultime ore ha indossato un micro tanga tempestato di cristalli, lanciando così il must-have più audace della primavera 2022.

A cura di Valeria Paglionico

Lourdes Leon Ciccone è una degna erede della mamma Madonna e negli ultimi mesi ne ha dato più volte prova. Peli sotto alle ascelle messi in mostra sul red carpet del Met Gala, completini intimi in latex alle sfilate fashion, tutine dall'effetto vedo-non vedo che lasciano pochissimo spazio all'immaginazione: Lola è decisamente la regina delle provocazioni. Nelle ultime ore lo ha dimostrato ancora indossando il capo di lingerie che si preannuncia essere il must-have più sensuale (ma forse un tantino scomodo) della Primavera/Estate 2022. Di cosa si tratta? Del micro tanga tempestato di cristalli.

Lola Lourdes Ciccone posa in intimo

Se da un lato Madonna ha celebrato il ritorno alla vita da single con un nuovo look coi capelli ricci, la figlia Lourdes Leon Ciccone ha raggiunto un nuovo traguardo. Dopo essere stata scelta da Rihanna come modella per la sfilata di Savage x Fenty, è tornata a posare il lingerie ma questa volta per il brand newyorkese Mademe, che sui social ha preannunciato delle novità in arrivo con un primo piano su pancia e parti intime di Lola. Nonostante non sia stata immortalata di viso, la figlia di Madonna è chiaramente riconoscibile da alcuni dettagli, dalla nail art con le unghie maxi ai tatuaggi sulle dita, fino ad arrivare al piercing scintillante all'ombelico.

Gli slip scintillanti della figlia di Madonna

Come ha fatto Lola ad attirare le attenzioni del pubblico con una foto del suo "mezzo busto inferiore"? Indossando della lingerie preziosa e originale. La figlia di Madonna porta i pantaloni aperti e lascia intravedere un tanga micro tempestato di cristalli argentati, con i laccetti laterali super sottili. Certo, probabilmente non sarà il massimo della comodità ma l'effetto glamour è assicurato. Gli slip di Lourdes riusciranno a diventare i più sensuali e provocanti della bella stagione?