Lourdes Leon Ciccone libera e audace si mostra sui social in perizoma Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, ama provocare con look audaci che fanno sempre discutere. Ha posato ancora in intimo, stavolta in perizoma: è una donna libera e padrona del proprio corpo, perfettamente a proprio agio con se stessa.

Lourdes Leon Ciccone proprio come sua mamma ama provocare: è una donna audace e sicura di sé, libera da tabù e stereotipi, che non teme il giudizio altrui e che non ha paura di sfidare i pregiudizi. Sui social la figlia di Madonna è molto attiva e seguita. I follower la amano proprio perché non censura alcun aspetto di sé e si mostra esattamente per ciò che è, con uno spirito irriverente e anticonformista. Anche in questo è uguale a sua madre e non ha problemi ha mostrare il suo corpo, che è diventato un vero e proprio mezzo d'espressione, un inno di indipendenza e autodeterminazione.

Lourdes Leon Ciccone sempre più audace

La figlia di Madonna è molto attiva sui social, ma raramente condivide momenti della vita privata, di cui è piuttosto gelosa. Prevalgono foto scattate sul red carpet o durante shooting fotografici. La 25enne ha cominciato molto presto a frequentare il mondo della moda. Risale al 2018 il debutto in passerella, durante la New York Fashion Week; già in quell'occasione fu subito chiaro a tutti quanto fosse una ragazza decisa e sicura di sé, pronta a distinguersi senza adeguarsi ad alcuna imposizione sociale. Durante quella sfilata, calcò la scena con le gambe non depilate. Ha fatto qualcosa di simile di recente, posando con i peli delle ascelle in vista per Calvin Klein. E anche al Met Gala del 2021 ha stupito tutti mostrando fiera le ascelle non depilate.

Il nuovo look provocante di Lourdes Leon Ciccone

I suoi look fanno sempre discutere e non a caso è stata scelta come testimonial per un brand che realizza capi di abbigliamento sexy e provocanti. Non ha esitato a dare alcune anticipazioni sui social. Prima è stata la volta del tanga tempestato di cristalli con laccetti laterali, messo ben in vista sotto ai jeans. Poi ha posato in parigine e tanga coordinati sfidando la censura di Instagram (col capezzolo appena appena coperto). È stata poi la volta di un altro scatto realizzato per il marchio Medame.

Sul viso ha un paio di occhiali trasparenti, non ancora in vendita sullo shop ufficiale ma che potrebbero diventare il must della prossima estate. Indossa poi uno dei micro bikini che tanto ama: si intravede un reggiseno con intreccio sul davanti mentre la parte inferiore è un perizoma blu. La figlia di Madonna sa sempre come lasciare i suoi follower di stucco, ma soprattutto non manca mai di imporsi come icona di libertà oltre ogni convenzione e stereotipo.