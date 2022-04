Lourdes Leon Ciccone in tanga e parigine a righe: sfida la censura coprendo il capezzolo con la mano Lourdes Leon Ciccone è tornata a provocare sui social. Complice un servizio fotografico per un brand fashion, ha posato con tanga e parigine coordinate ma la cosa particolare è che si è alzata la t-shirt per mostrare il capezzolo (coperto semplicemente dalla sua mano).

A cura di Valeria Paglionico

Lourdes Leon Ciccone ha ereditato l'animo irriverente di mamma Madonna e da qualche tempo a questa parte ne sta dando continuamente prova. Sui social è più scatenata che mai e, tra completini intimi in latex, tutine trasparenti, audaci capelli rosso fuoco e peli sotto le ascelle esibiti con orgoglio, ha dimostrato più volte di essere la regina delle provocazioni. Nelle ultime ore è riuscita a dare il meglio di lei sfidando la censura di Instagram: dopo il primo piano sugli slip tempestati di cristalli, ha posato in parigine e tanga coordinati, coprendosi il capezzolo semplicemente con una mano.

Il nuovo shooting di Lourdes Leon Ciccone

Come preannunciato qualche giorno fa sui social, Lourdes Leon Ciccone è stata scelta come volto della campagna pubblicitaria realizzata dal brand Mademe. Solo nelle ultime ore sono arrivate alcune immagini dello shooting e la figlia di Madonna le ha condivise sui social in anteprima. Cosa ha indossato per l'occasione? Ha abbinato un micro tanga con i laccetti laterali a un paio di sensuali parigine, entrambe a righe orizzontali bianche e nere, completando il tutto con una t-shirt gialla con il logo del marchio sul petto. Al braccio destro, inoltre, portava una sorta di fasciatura total pink (probabilmente solo un accessorio "di scena").

Il selfie in intimo di Lola

Lola posa in topless

Al di là delle foto ufficiali realizzate per il brand, Lola ha anche condiviso un selfie realizzato nel backstage. Si è immortalata allo specchio con indosso lo stesso look dello shooting ma la cosa particolare è che si è alzata la t-shirt rimanendo in topless. Oltre a mostrare il piercing all'ombelico, ha anche rivelato l'assenza del reggiseno, anche se si è anche coperta il capezzolo con una mano. Così facendo non solo ha provocato i fan con audacia ma ha anche raggirato la censura di Instagram. Insomma, a quanto pare Lourdes ha tutte le carte in regola per prendere il posto di mamma Madonna: a poco più di 20 anni è già la regina delle provocazioni e del trasformismo.