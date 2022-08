Lourdes Leon Ciccone diventa cantante: il debutto coi copricapezzoli di cristallo e le corde bondage Lourdes Leon Ciccone vuole seguire le orme di mamma Madonna. Ha lanciato il suo primo singolo Lock&Key e nel video ha dato il meglio di lei in fatto di provocazioni e sensualità: ecco tutti i look scintillanti e bondage sfoggiati nella clip.

A cura di Valeria Paglionico

Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, è sempre stata abituata a stare sotto i riflettori: è fin da piccola che calca i red carpet internazionali al fianco della mamma e, a quanto pare, la cosa l'ha resa così sicura di sé da spingerla a voler seguire proprio le sue orme. Negli ultimi anni ha dimostrato non solo di essere una modella talentosa ma anche una vera e propria regina in fatto di provocazioni. Nelle ultime ore ha inoltre debuttato in un nuovo campo, quello della musica, lanciando il suo primo singolo intitolato Lock&Key. Naturalmente ha accompagnato la canzone con un video realizzato ad hoc, nel quale appare super sensuale tra copricapezzoli di cristalli e abiti bondage.

Il completo scintillante di Lourdes Leon Ciccone

La figlia di Madonna non è nuova alle provocazioni, solo negli ultimi mesi ha attirato spesso le attenzioni dei media con i suoi look audaci fatti di micro tutine seconda pelle, pantaloni a vita bassissima e top che lasciano la schiena nuda. È stato però nel video della sua prima hit Lock&Key che ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità affidandosi allo stylist Lee Christmas. Sebbene la clip cominci con lei in versione hip-hop con maxi t-shirt e jeans over, pochi secondi dopo ha cambiato look ed è apparsa scintillante con un completo di cristalli firmato Christian Cowan che ha lasciato pochissimo spazio all'immaginazione. Lola ha abbinato una felpa col cappuccio portata sbottonata a dei copricapezzoli coordinati, tutti tempestati di brillanti.

Lola in Rivers McCall

La figlia di Madonna è la regina delle provocazioni

Successivamente la figlia di Madonna si si è cambiata ancora ma senza rinunciare alle provocazioni. Si è ispirata allo stile bondage sfoggiando prima una tutina traforata fucsia fluo di Poster Girl (con tanto di maxi catena in tinta con cui ha tenuto le mani legate), poi un minidress di rete e corde di Rivers McCall che ha coperto "solo il necessario".

Lourdes Leon Ciccone in Poster Girl

Trucco marcato, capelli lunghissimi e parrucche a caschetto in rosso fuoco: Lourdes sembra avere tutte le carte in regola per seguire le orme della mamma e per diventare la regina del pop e del trasformismo. In quanti non vedono l'ora di vederla in concerto?