Lourdes Leon Ciccone segue il trend della vita bassa: i jeans rivelano il tribale sul fondoschiena Lourdes Leon Ciccone è diventata testimonial della nuova collezione di jeans firmata da Kali Uchis e per l’occasione ha indossato un paio di pantaloni a vita bassissima come impone il trend del momento. La cosa particolare è che il capo ha rivelato il tatuaggio tribale sul fondoschiena.

A cura di Valeria Paglionico

Lourdes Leon Ciccone non è solo uno dei volti più noti della moda, è anche la regina delle provocazioni come mamma Madonna. Da quando ha debuttato in passerella e negli shooting fashion, ha dimostrato di non essere semplicemente la "figlia di" ma di avere anche talento e stoffa per diventare una diva internazionale. In più di un'occasione ha fatto non poco scalpore con i suoi outfit, da quello fucsia da red carpet che ha lasciato i peli sotto le ascelle in vista a quello col tanga tempestato di cristalli. Nelle ultime ore è riuscita ancora una volta a far parlare di lei grazie alla scelta di stile messa in atto: ecco cosa ha indossato in un recente servizio fotografico.

I jeans a vita bassissima di Lola

La figlia di Madonna è diventata testimonial della nuova collezione di jeans firmata da Kali Uchis, si chiama Obsesión ed è caratterizzata da modelli attillati e a vita bassissima in pieno stile anni 2000. Per l'occasione Lola ha posato al fianco della stilista in una versione super sensuale. Le due si sono lasciate immortalare in una decappottabile vintage sullo sfondo di un suggestivo canyon americano con indosso dei look speculari. Le due si sono vestite identiche con i jeans del brand e delle canotte bianche crop e scollatissime che hanno lasciato sia il décolleté che l'ombelico in vista. Capelli lunghissimi effetto liquid hair, make-up marcati e colorati e maxi collane tempestate di diamanti: le due sembrano essere vere e proprie gemelle.

Lourdes Leon Ciccone mostra il tatuaggio tribale

Lourdes Leon Ciccone mostra il lato b

Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Lourdes, apparsa super sensuale con i pantaloni must-have dell'estate. Oltre a rivelare il piercing di diamanti all'ombelico, ha anche lasciato in mostra il tatuaggio sul fondoschiena. Di cosa si tratta? Di un tribale che ricorda gli anni 2000. Così come dimostrato da Elodie nel suo ultimo video (nel quale ha sfoggiato un tanga-gioiello con un ciondolo tribale sul lato b), questi disegni impressi sul corpo sono tornati in gran voga, soprattutto perché ora si possono mettere in risalto con i pantaloni a vita bassissima. In quanti si ispireranno allo stile provocante e audace di Lola durante l'estate?