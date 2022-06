Elodie mostra il perizoma “metallico” e rilancia i tribali (come nei 2000) Venerdì 10 giugno Elodie lancerà Tribale, la sua hit dell’estate, e per preannunciarla ha rilasciato la foto che accompagnerà il singolo. Si tratta di un primo piano sul fondoschiena con un audace perizoma tribale che ricorda i tatuaggi che hanno spopolato negli anni 2000.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate i tatuaggi tribali sul fondoschiena? Negli anni 2000 erano un vero e proprio must e in moltissimi all'epoca li hanno impressi sulla pelle pur di essere all'ultima moda. Ora pare che il trend stia ritornando e a dimostrarlo è stata Elodie, che per il lancio della hit dell'estate si è ispirata proprio a quella mania dall'animo vintage. Il singolo si intitola Tribale e, oltre a essere destinato a diventare un tormentone, verrà anche accompagnato da un video pensato ad hoc. La cantante ne ha data una piccola anteprima sui social qualche giorno fa, anche se solo nelle ultime ore ha condiviso la foto per il lancio del brano. Si tratta di un primo piano sul fondoschiena con un perizoma gioiello dall'effetto tattoo tribale: ecco chi lo ha firmato.

Chi ha firmato il perizoma tribale di Elodie

Venerdì 10 giugno sarà fuori Tribale, il nuovo singolo di Elodie che si preannuncia già il tormentone dell'estate. Nelle ultime ore la cantante ha condiviso la foto che lo accompagna ed è all'insegna della sensualità. Niente primi piani sul viso o foto da copertina, si è lasciata immortalare la schiena, portando l'attenzione dello spettatore su un dettaglio trendy e provocante. Elodie ha posato di spalle con indosso dei jeans portati a vita bassissima, così da lasciare in vista il micro perizoma decorato con un tribale d'argento. Il look è firmato dallo stilista AndreAdamo, mentre il gioiello è stato realizzato dal brand Zero Three Seventeen, che così facendo ha ricordato i tattoo tribali sui fianchi che spopolavano negli anni 2000.

Il gioiello tribale di Zero Three Seventeen

Lo stile di Elodie in Tribale

Il video di Tribale non è stato ancora rilasciato ma Elodie ne ha dato già delle piccole anteprime. A Che Tempo Che Fa aveva lasciato trasmettere delle immagini realizzate nel backstage, dove appariva meravigliosa con uno stile street e casual fatto di maxi cerchi, stivali col tacco e pantaloni over. Qualche giorno fa ha poi condiviso delle foto in intimo di latex (look che probabilmente apparirà anche nella clip) e ora ha invece rilasciato lo scatto con il perizoma tribale in vista. Insomma, a quanto pare Elodie ha tutte le carte in regola per diventare la regina delle provocazioni: di certo con la sua bellezza e il suo innato fascino non farà fatica a diventare la regina dell'estate 2022.