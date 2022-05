Elodie torna in tv in nero: a Che Tempo Che Fa incanta con maxi spacco e zeppe Elodie è stata tra gli ospiti speciali della puntata di ieri di Che Tempo Che Fa e sul palco ha incantato tutti con la sua sensualità e il suo stile. Per il ritorno in tv ha puntato sul total black, abbinando un abito col maxi spacco a dei sandali con le zeppe.

A cura di Valeria Paglionico

Si è chiusa la stagione 2022 di Che Tempo Che Fa, il programma domenicale di Fabio Fazio che ogni settimana intrattiene il pubblico con notizie di attualità e interviste esclusive. Tra gli ospiti speciali dell'ultima puntata c'è stata anche Elodie: sul palco ha parlato del suo prossimo impegno al Roma Pride (del quale sarà madrina) e della nuova hit estiva in arrivo intitolata Tribale. Non è mancata la performance live sulle note di Bagno a Mezzanotte, in occasione della quale ha messo in mostra il look total black dai dettagli sensuali: ecco cosa ha indossato la cantante per il ritorno in tv.

Elodie in total black a Che Tempo Che Fa

Elodie non è più solo una cantante talentuosa, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile e lo dimostra ogni volta che appare in pubblico. Dopo le foto in versione Venere con tanto di foglie di fico sui capezzoli, è tornata al suo tanto amato total black. Sul palco è apparsa sensuale e glamour con indosso un lungo abito monospalla, un modello dalla silhouette dritta, con un taglio cut-out sul fianco e un maxi spacco laterale che ha lasciato le gambe in mostra. Per completare il tutto ha scelto una collana choker a catena in oro e un paio di sandali di vernice con maxi zeppa e tacco. Non è forse una regina fashion?

Elodie con le treccine XXL

Il dettaglio che ha fatto la differenza nel look di Elodie a Che Tempo Che Fa? L'acconciatura. Dopo una breve parentesi bionda, la cantane è tornata alle treccine XXL. Le porta attaccate alla cute e soprattutto lunghissime, tanto da arrivarle fin sotto al fondoschiena. Durante la trasmissione ha mostrato delle brevi anteprime del video di Tribale, rivelando che anche lì sfoggerà lo stesso hairstyle, anche se declinato in una versione ancora più "street", ovvero con una coda di cavallo alta. In quanti non vedono l'ora di ascoltare il pezzo che scalerà le classifiche estive?