Lourdes Leon Ciccone cambia stile: nel nuovo video ha i capelli lunghissimi e ricci Lourdes Leon Ciccone il prossimo 9 novembre presenterà l’album Go e il singolo Cuntradiction. Sui social ha dato una piccola anticipazione del video che accompagnerà la canzone, apparendo irriconoscibile con un nuovo look.

A cura di Valeria Paglionico

Lourdes Leon Ciccone è la prima figlia di Madonna e, dopo aver avuto una carriera di successo nella moda, ha pensato bene di prendersi una pausa dalle passerelle per seguire le orme della mamma nella musica. La scorsa estate ha pubblicato la sua prima hit intitolata Lock&Key e ne ha approfittato per debuttare anche con un nuovo pseudonimo: non si fa chiamare più Lola ma Lolahol. Ora ha raggiunto un nuovo traguardo: il prossimo 9 novembre presenterà l'album Go e il singolo Cuntradiction. La canzone verrà accompagnata da un video inedito, nel quale apparirà in una versione davvero insolita: ecco il nuovo look della primogenita di Madonna.

I look di Lolahol per il video di Cuntradiction

Alla vigilia del lancio del suo primo album, Lourdes Leon Ciccone sui social ha dato una piccola anticipazione del video che accompagnerà il singolo Cuntradiction. Tra cavalli sbizzarriti e atmosfere optical, la figlia di Madonna ha sfoggiato due diversi look. Il primo è casual e trendy, caratterizzato da un paio di jeans strappati a vita alta abbinati a un reggiseno a triangolo, il secondo è invece all'insegna della sensualità. La cantante si è infatti lasciata immortalare in sella con indosso un costume minimal sgambatissimo e iper femminile, rivelando così il lato più provocatorio del suo carattere.

Lourdes Leon Ciccone con i capelli lunghi e ricci

Il nuovo hair look di Lourdes Leon Ciccone

A fare la differenza nei look di Lolahol sono stati però i capelli. Non ha mai nascosto la sua passione per i colpi di testa, basti pensare al fatto che spesso ha osato con delle tinture audaci, dal rosso fuoco al biondo platino, ma da qualche tempo a questa parte era rimasta fedele alla chioma extra long e liscia. Ora ha cambiato stile: per lanciare l'album di debutto ha sfoggiato dei ricci vaporosi e corvini con una frangia a tendina dall'animo sbarazzino. Non ha rinunciato alle lunghezze, anzi, le ha messe in risalto in tutto il video, trasformandosi in una dea di sensualità. Quand'è che si mostrerà anche su un red carpet internazionale in questa nuova versione?