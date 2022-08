Lourdes Leon al compleanno della mamma Madonna: è una sirena con capelli rossi e schiena nuda Lourdes Leon Ciccone è in Sicilia per la festa di compleanno di Madonna: ha brindato con la madre sfoggiando un nuovo look.

A cura di Beatrice Manca

foto d’archivio

La popstar Madonna ha festeggiato a Noto, in Sicilia, il suo 64esimo compleanno: un party esclusivo e "surrealista" tra musica dal vivo, performance di danza e sculture. La cantante ha sfoggiato un look in pizzo nero completato da un cilindro bianco con veletta, completato da una rara borsa di lusso. La festa, in realtà, era doppia e includeva anche il figlio Rocco Ritchie, che ha appena compiuto 22 anni. Per l'occasione si è riunita l'intera famiglia con tutti i sei figli, inclusa Lourdes Leon, modella e icona di stile.

Lourdes Leon con l'abito farfalla

Se la madre ha ridefinito l'estetica degli anni Ottanta con i suoi look trasgressivi, la figlia Lourdes (o Lola, come viene chiamata) non è da meno. Le sue scelte controcorrente – come quella di non depilarsi le ascelle sui red carpet – l'hanno fatta diventare un idolo della generazione Z e una paladina della libertà d'espressione. Per la festa della madre Madonna ha cambiato di nuovo look, sfoggiando una chioma lunghissima rosso intenso, raccolta in un mini chignon sulla testa.

L’abbraccio tra Madonna e la figlia Lourdes

La modella ha indossato un minidress azzurro e argento con un corpetto a forma di farfalla e un intreccio che lasciava la schiena nuda, abbinare a sandali argento. Non poteva mancare poi un accessorio griffato: la celebre baguette di Fendi, ricoperta di paillettes azzurre come il vestito.

Madonna alla festa di compleanno con i suoi figli

La rara foto di Madonna con i figli per il suo compleanno

Madonna ha condiviso sui social alcuni scatti del suo compleanno sul suo account Instagram: in una foto si vedono tutti i figli intorno a lei, in una delle poche foto insieme. Le più piccole, le gemelle Stella ed Estere, vestono in coordinato e sfoggiano minidress black'n'white firmati Dolce&Gabbana. La sorella maggiore Mercy James sfoggia un abito verde lungo, con stampa floreale, mentre il figlio David Banda, icona di stile genderless, balla a petto nudo, indossando solo una cascata di collane e pantaloni scintillanti. Accanto a Madonna, vera dark lady con i guanti trasparenti, ci sono il figlio Rocco e la figlia Lourdes: ragazze e ragazzi unici e diversi, ma tutti indiscutibilmente stilosi!