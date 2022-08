Madonna: cilindro, veletta e calze a rete per la festa di compleanno “surrealista” in Sicilia Madonna ha compiuto 64 anni e ha festeggiato a Noto, in Sicilia, senza rinunciare a un tocco di trasgressione: ha accolto gli ospiti vestita di pizzo nero con una rarissima borsa di lusso.

"Vieni alla mia festa surrealista, dove niente è logico ma disturbante". Con queste parole Madonna, la regina del pop, ha mostrato su Instagram la festa di compleanno (blindatissima) per i suoi 64 anni. Ancora una volta la popstar ha scelto l'Italia per brindare insieme ai figli e agli amici vip: il party si è svolto a Noto, tra una cena sotto le stelle e musica dal vivo. Il mood "surrealista" per la festa di compleanno ha influenzato anche la scelta del look, trasgressivo e provocante come sempre.

Madonna è una dark lady con l'abito di pizzo

Per dare il via ai festeggiamenti la popstar ha scelto un look "maiolica" firmato da Dolce&Gabbana: un chiaro omaggio alla Sicilia, la terra che la ospita. Per la festa di compleanno vera e propria però ha scelto di cambiare stile, lasciandosi ispirare dall'animo più barocco e voluttuoso dell'isola. Madonna ha accolto gli ospiti con un lungo abito in pizzo nero trasparente con una profonda scollatura e una fila di bottoni centrali lasciata aperta a metà. Per completare il look ha scelto calze a rete e guanti trasparenti con le dita scoperte, con una cascata di gioielli dorati al collo e ai polsi.

Madonna festeggia il compleanno con il cilindro, foto via Instagram

Il dettaglio surrealista? Il cilindro bianco, in netto contrasto con l'outfit, decorato con un paio di labbra rosso fuoco e una veletta nera, da perfetta ‘vedova allegra'. Il look è stato curato dal fidato stylist Eyob Yohannes e dall'hair stylist Andy LeCompte, che ha scelto una piega liscia e lucente per la chioma bionda della cantante. La truccatrice Wendi Miyake, invece, ha puntato tutto sulle labbra rosso fuoco, con eyeliner e ciglia finte.

Il look di Madonna per la festa di compleanno

La borsa di lusso di Madonna è ispirata a un'opera d'arte

Come sempre, sono i dettagli a fare la differenza: in una festa ispirata al Surrealismo non poteva certo mancare il tocco d'artista di Magritte, il pittore belga famoso per mele e pipe. La borsa sfoggiata da Madonna per la festa è all'apparenza una semplice handbag nera con una scritta ricamata a lettere bianche: "Ceci n'est pas un Delvaux" cioé "Questa non è una Delvaux". Si tratta di un modello in edizione limitata della Maison Delavux dedicato al lavoro di Magritte (e infatti cita un suo famoso quadro). Il modello originale non è più in vendita, ma alcune versioni simili, sul sito, superano i 7mila euro!

La borsa di Madonna è firmata Delvaux

La festa di compleanno di Madonna è surrealista

Le foto ufficiali dell'evento sono affidate al fotografo Ricardo Gomes, ma sbirciando gli account Instagram dei presenti si può "sbirciare" all'interno del party esclusivo. Era presente anche la figlia Lourdes Leon Ciccone, splendente in azzurro, mentre le figlie gemelle Estere e Stella indossavano minidress di Dolce&Gabbana.

Alcuni dettagli della festa di compleanno di Madonna

Tutti gli ospiti sono stati accolti in una lunga tavolata con fiori rossi e la serata è proseguita con musica tradizionale siciliana, performance di danza e, ovviamente, danze fino all'alba sulle note dei più grandi successi di Madonna.