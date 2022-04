Madonna, il vestito rosa di Material girl va all’asta: è un’icona della storia della musica Ricordate l’abito rosa di Madonna in Material Girl? Presto verrà messo all’asta e potrà essere acquistato dai fan che sognano di avere tra le proprie mani il capo iconico entrato nella storia della musica e della moda.

A cura di Valeria Paglionico

Madonna è un'indiscussa icona fashion, col suo stile appariscente e iconico ha influenzato la moda dagli anni '80 ad oggi e non sorprende che i suoi look vengano considerati ancora leggendari. La gonna di tulle di Like a virgin, il maxi dress nero di Frozen, il body di Hung up: tra gli outfit passati alla storia c'è anche quello sfoggiato nel video di Material Girl del 1984. In quanti ricordano il sinuoso abito rosa confetto che la cantante indossò per dare voce a una hit provocante, ribelle e sovversiva? Tutti i fan incalliti della popstar saranno lieti di sapere che a partire da questo momento potranno "accaparrarselo" semplicemente partecipando a un'asta.

Il vestito rosa confetto di Madonna è un'icona

Sulle note di "Cause we are living in a material world and I am a material girl” Madonna è diventata un'icona provocante e ribelle nel 1984. A contribuire al successo della canzone Material girl è stato l'abito rosa che ha sfoggiato nel video, un modello strapless di raso fucsia, caratterizzato da una silhouette lunga e sinuosa, una cintura che le segnava il punto vita e un maxi fiocco sulla parte bassa della schiena. Per completare il tutto puntò su dei guanti al gomito in tinta, su una serie di scintillanti gioielli di diamanti e sugli immancabili capelli vaporosi e mossi come andavano di moda all'epoca.

Quando ci sarà l'asta del vestito di Material girl

Oggi quell'abito total pink sta ora per essere messo in vendita, a dare la notizia è stata la casa d’aste Julien’s Auctions, che ha dato appuntamento ai fan il prossimo 22 maggio. L'asta si terrà in occasione dell’evento Music Icons, si svolgerà fisicamente nell’Hard Rock Café di New York e online su www.juliensauctions.com. Si potranno cominciare a fare delle offerte già a partire da venerdì 20 maggio, anche se sarà necessario aspettare 2 giorni per scoprire "il vincitore". Nello stesso lotto dell'abito di Madonna ci saranno anche cimeli, oggetti cult e memorabilia che hanno fatto storia nel mondo della musica. Un esempio? La batteria dei Quarry Men, la band creata da John Lennon prima che nascessero i Beatles.

Madonna in Material Girl

La storia dell'abito rosa confetto di Madonna

L'asta dell'iconico vestito di Madonna arriva nell'anno del 38esimo anniversario della canzone. La cosa che in pochi sanno è che, prima di diventare il simbolo della "material girl", aveva già un pregresso storico nel mondo del cinema. Inizialmente era stato realizzato per il film del 1980 Norma Jean, poi venne noleggiato dalla Palace Costume and Prop Company per il videoclip di Madonna. Negli anni seguenti fu usato nel film Blonde (dedicato a Marilyn Monroe), mentre oggi è finito tra le mani di Julien’s Auctions. A quanto verrà venduto?