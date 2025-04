video suggerito

Il vestito di Cristiano Malgioglio ad Amici proviene da una valigia smarrita, la storia dietro il look Cristiano Malgioglio si distingue sempre per originalità sul palco di Amici ma oggi è riuscito a superarsi. Perché ha indossato il completo di velluto floreale? Ecco la storia nascosta dietro al look.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 26 aprile, va in onda la sesta puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 diventato un appuntamento fisso del weekend. I protagonisti del programma sono i ragazzi in gara che si sfidano a colpi di performance spettacolari ma a "fargli concorrenza" sono anche i giudici, che settimana dopo settimana decidono chi sono coloro che possono andare avanti e sperare nella finalissima. Cristiano Malgioglio, in particolare, è un "veterano" ma, nonostante ciò, riesce sempre a sorprendere con dei look originali e colorati. In quanti sanno la storia nascosta dietro il completo che ha scelto per il sesto appuntamento con la trasmissione?

Il look di Cristiano Malgioglio per la sesta puntata di Amici

Cosa ha indossato Cristiano Malgioglio per la sesta puntata di Amici? Da sempre appassionato di look sopra le righe, anche oggi si è distinto per originalità. È entrato in studio con un completo di velluto rosso e nero, un modello con pantaloni e giacca coordinate decorati all-over con una stampa floreale. Per completare il tutto ha scelto una cravatta in tinta, ovvero sempre di velluto a fiori, una camicia total black e un paio di stivaletti col tacco di vernice nera. Non sono mancati i guanti da divo e gli occhiali da vista con la montatura doppia (ma senza lenti), due dettagli diventati ormai il tratto distintivo del suo stile.

Il look per la sesta puntata di Cristiano Malgioglio

Il significato dell'abito a fiori di Cristiano Malgioglio

La scelta di stile di Cristiano Malgioglio non è stata fatta a casa, nasconde un preciso significato. La scorsa settimana aveva dato il via alla puntata di Amici preannunciando che avrebbe indossato qualcosa di memorabile. Rivolgendosi a Maria De Filippi ha dichiarato: "Maria ti volevo dire che la settimana prossima indosserò qualcosa di strano. Tu sai che durante il Festival di Sanremo i miei abiti si sono smarriti, finalmente sono arrivati e ne indosserò per la prima volta uno per te e il pubblico di Amici. Sicuramente direte: ma che succede a Malgioglio? Di tutto e di più". I fiori del vestito sarebbero stati un omaggio alla città di Sanremo?

Cristiano Malgioglio ad Amici