video suggerito

All’asta la prima Birkin della storia: com’è nata la borsa creata per Jane Birkin Si chiama The Original Birkin ed è la prima e originale borsa di Hermès che venne creata per Jane Birkin. Presto verrà messa all’asta: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla questione. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le Birkin bag di Hermès sono le borse più preziose e desiderate degli ultimi anni: il loro valore è così elevato che vengono considerate più remunerative degli investimenti in borsa e non sorprende che siano moltissimi coloro che le collezionano come se fossero veri e propri gioielli. Com'è nata l'iconica bag? Venne creata circa 40 anni fa per Jane Birkin, la cantante e attrice che riuscì a trasformarla in una borsa-culto. La cosa che in pochi sanno è che il primo modello, la cosiddetta "Original Birkin", presto verrà messa all'asta: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

Com'è nata la Birkin bag di Hermès

Si chiama "The Original Birkin" ed è la prima e originale borsa Birkin di Hermès creata per Jane Birkin. Com'è nata? Nel 1984 l'attrice e l'allora CEO della Maison, Jean-Louis Dumas, si incontrarono per caso su un volo AirFrance: qui la diva si lamentò di non riuscire a trovare un borsa abbastanza capiente per la quotidianità, ispirando involontariamente il direttore a dare vita a un prototipo appositamente per lei. Nel 1985 Hermès offrì l'iconica Birkin a Jane, chiedendole anche di avere il permesso di chiamarla col suo nome. Il resto è storia: da allora la Birkin bag si è evoluta ma mantenendo intatti sia i suoi tratti distintivi che il suo valore da capogiro.

The Original Birkin

Quando andrà all'asta The Original Birkin

L’originale borsa Birkin di Hermès andrà all’asta da Sotheby’s a Parigi, diventerà protagonista della vendita intitolata Fashion icons il prossimo 10 luglio durante la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture. Nelle settimane precedenti, però, verrà esposta prima a New York (dal 6 al 12 giugno), poi a Parigi (dal 3 al 9 luglio). In cosa differisce l'Original Birkin dalle più moderne versioni della borsa? Si tratta del prototipo in pelle nera che venne offerto a Jane in persona ed è caratterizzata da 7 elementi di design unici, ovvero le dimensioni, gli anelli metallici, le galvaniche in ottone, la tracolla, la cerniera e le borchie sul fondo. Al momento non è stato comunicato il prezzo di partenza dell'accessorio ma la cosa certa è che è stata paragonata ad altri articoli eccezionali e iconici, dal maglione con la pecora nera di Lady Diana alla corona e al mantello di Freddy Mercury.

Leggi anche Il casco della moto diventa una borsa di lusso da oltre 2mila euro

The Original Birkin