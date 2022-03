Lourdes Ciccone spopola al party di Vanity Fair per gli Oscar con l’abito trasparente e il nude look C’era anche la figlia di Madonna al Vanity Fair Oscar Party. Lourdes Ciccone ha preso parte all’evento indossando uno scintillante abito argentato con decorazioni di perline.

A cura di Giusy Dente

in foto: Lourdes Ciccone

Come di tradizione, anche quest'anno Vanity Fair Usa ha organizzato il consueto party che chiude la cerimonia degli Oscar. In seguito alla consegna degli ambitissimi premi, si è svolta la festa finale al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts di Beverly Hills, per celebrare i vincitori. Ma oltre a questi ultimi, vi hanno preso parte moltissime altre celebrities. Quest'anno tra gli ospiti c'erano Kim Kardashian, Billie Eilish, Jendall Jenner, Emily Ratajkowski, Serena Williams, Rebel Wilson. Presente anche la figlia di Madonna. Lourdes Leon Ciccone ha sfilato sul red carpet come un abito scintillante.

Lo stile di Lourdes Leon Ciccone

Lourdes Leon Ciccone è la figlia di Madonna, nata dalla relazione che la popstar ha avuto negli anni Novanta col suo personal trainer, il cubano Carlos Leon. La 25enne è solita partecipare a eventi di gala e sfilate di moda. Il mese scorso era presente allo show di Dion Lee della New York Fashion Week. La moda è una delle sue passioni, soprattutto quando si tratta di creazioni audaci, provocatorie, quelle in cui si riconoscemaggiormente. Sicuramente ha ereditato da sua madre uno spirito libero e anticonformista; non ha paura dei giudizi, sa come sfidare i luoghi comuni.

in foto: Lourdes Ciccone

Da donna forte e determinata si è imposta contro certi stereotipi e certe ossessioni legate ai canoni di bellezza. In diverse occasioni ha fatto parlare di sé per questo, per esempio quando ha sfilato al Met Gala 2021 con le ascelle non depilate. Ha di recente sfilato per Versace, ma anche allo show di Savage x Fenty.

in foto: Lourdes Ciccone

La figlia di Madonna al party di Vanity Fair

La figlia di Madonna ha partecipato al Vanity Fair Oscar Party assieme all'attrice di Euphoria Barbie Ferreira (interpreta Kat Hernandez). Lourdes ha scelto un abito scintillante color argento, lo stesso colori di quello indossato alla sfilata di Versace della Milano Fashion Week 2021. Stavolta il modello, senza maniche, presenta maxi spacco e ampia scollatura a V, con gonna che si apre leggermente verso il fondo e perline. Per completare il look ha aggiunto orecchini d'argento scintillanti e sandali argentati col tacco alto.