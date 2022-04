Madonna irriconoscibile con viso e labbra gonfie, i fan: “È inquietante” Madonna è tornata a sorprendere i fan ma questa volta non con una delle sue provocazioni audaci. Su TikTok ha postato un video in cui appare così irriconoscibile che i fan l’hanno definita inquietante.

A cura di Valeria Paglionico

Potranno pure essere passati quattro decenni da quando Madonna è diventata un'icona delle musica e della cultura pop ma, nonostante ciò, continua a essere considerata una leggenda. Negli ultimi tempi sui social è più scatenata che mai e ha messo in atto una serie di provocazioni che hanno lasciato i fan senza fiato, dalla foto col capezzolo in vista a quella in cui ha rivelato un enorme livido sulla gamba. Nelle ultime ore, però, ha fatto qualcosa che ha inquietato non poco suoi followers: sul profilo di TikTok ha postato un breve video in cui appare irriconoscibile col viso gonfio e un'acconciatura inedita.

Il nuovo look di Madonna

Madonna è riuscita ancora una volta a finire al centro dell'attenzione dei media ma pare che non si tratti di una provocazione vera e propria. Su TikTok ha postato un breve video nel quale, sulle note della nuova versione di Frozen, si immortala in primissimo piano mentre manda un bacio in camera. Indossa un top nero trasparente, una serie di collane di diamanti e sfoggia delle mini trecce in pieno stile anni '90. Al di là del look, a renderla irriconoscibile sono i tratti del viso: la cantante sembra avere le guance e le labbra molto più gonfie del solito e non è ben chiaro se si tratti dell'effetto di un filtro o di un piccolo ritocchino.

La reazione sconvolta dei fan

Che si tratti di un artificio "virtuale" o reale, non importa, l'unica cosa certa è che Madonna sembra essere un'altra persona, tanto che sono stati milioni i fan che si sono preoccupati per lei e per il suo aspetto "stravolto". "Stai bene?", "É completamente inquietante", "Sono spaventato", sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto la clip, a prova del fatto che la cantante continua ad avere un certo seguito di fedelissimi. Al momento non ha reagito ma è chiaro che potrebbe trattarsi semplicemente di una provocazione, visto che, nonostante abbia superato i 60 anni, continua a essere la regina dell'audacia.