Shakira cambia look: è una sirena con i capelli rosa nelle foto con Lucien Laviscount Shakira avrebbe ritrovato l'amore sul set del video di Panteria, nel quale ha voluto al suo fianco Lucien Laviscount, alias Alfie di Emily in Paris. Per l'occasione la cantate ha cambiato look in modo drastico, trasformandosi in una sirena total pink.

A cura di Valeria Paglionico

Nell'ultimo anno Shakira è stata spesso al centro del gossip a causa del matrimonio finito con Gerard Piqué: ha lasciato il calciatore dopo aver scoperto un suo tradimento ma, piuttosto che lasciarsi sopraffare dalla tristezza, ha pensato bene di trasformare l'accaduto in una hit internazionale. Sebbene la cantante avesse dichiarato di non essere alla ricerca dell'amore dopo la grande delusione vissuta, pare che attualmente si sia avvicinata a Lucien Laviscount, l'attore inglese diventato famoso per aver interpretato il personaggio di Alfie in Emily in Paris: ecco come si sono incontrati e il look scelto dalla popstar per la prima foto fianco a fianco.

Il nuovo video di Shakira con Lucien Laviscount

Come si sono conosciuti Shakira e Lucien Laviscount? La cantante, da sempre fan della serie di Netflix Emily in Paris, lo ha scelto personalmente per le riprese del video della sua nuova canzone, Punteria, ed è proprio sul set che lo ha incontrato per la prima volta. Complice l'atmosfera intima legata alla storia raccontata nella clip, i due si sarebbero avvicinati così tanto da aver deciso di approfondire il rapporto. L'unico piccolo inconveniente? Stando a persone vicine alla popstar, lui andrebbe solo alla ricerca di popolarità, tanto da essere stato definito un "morto di fama". L'unica cosa certa al momento è che nelle foto scattate sul set da Nicolas Gerardin i due appaiono glamour e affiatati.

Shakira e Lucien Laviscount fotografati da Nicolas Gerardin

Il look total pink di Shakira

Se da un lato Lucien nel video di Punteria è rimasto a petto nudo con indosso solo dei pantaloni bianchi, dall'altro Shakira si è trasformata in una sirena in carne e ossa. Ha indossato un lungo abito di seta total pink, un modello che cade sinuoso lungo la silhouette con dei maxi tagli cut-out arricchiti da una serie di catene silver. A rendere tutto ancora più glamour è stato il nuovo hair look: la cantante ha detto addio alla chioma bionda e ha tinto i capelli di rosa, lasciandoli sciolti e ondulati proprio come se fosse appena uscita dalle acque marine. La trasformazione, però, era legata solo alle riprese della clip con Lucien, Shakira ora è tornata al biondo, da anni il suo tratto distintivo.

