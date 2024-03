Shakira è rock per il lancio del nuovo album: col minidress borchiato celebra la libertà Shakira ha presentato il nuovo album al The Tonight Show di Jimmy Fallon e per l’occasione ha messo in risalto il suo animo rock: ecco cosa ha indossato per celebrare la libertà ritrovato dopo la fine del matrimonio con Gerard Piqué. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L’ultimo anno è stato molto “movimentato” per Shakira, che si è ritrovata ad affrontare una turbolenta separazione dall’ex marito Gerard Piqué. Sebbene in un primo momento avesse preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, successivamente ha deciso di rivelare tutto in una hit che ha scalato le classifiche internazionali intitolata BZRP Music Session #53, nella quale si è letteralmente scagliata contro il calciatore e la sua nuova fiamma. Ad oggi si sente finalmente libera e lo ha rivelato durante la recente ospitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon: ecco cosa ha indossato per dare il via a una nuova fase della sua vita.

Il ritorno grintoso di Shakira

Questa notte Shakira è stata tra gli ospiti speciali dello show di Jimmy Fallon ed è lì che ha parlato del nuovo album appena uscito, Las Mujeres Ya No Lloran. Durante l’intervista non ha potuto fare a meno di raccontare della storia finita con Gerard Piqué, incolpato di averla “trascinata verso il basso” negli ultimi mesi. Ad oggi, però, la cantante ha ritrovato se stessa, tanto da definirsi libera e pronta per tornare a lavorare con la forza di sempre. Per l’occasione non poteva che puntare su un look rock ed energico, capace di esaltare il suo animo glamour e grintoso, nonché la sua impeccabile forma fisica. In quanti direbbero che ha 47 anni?

Shakira in Balmain

Shakira in versione rock

Seguita dallo stylist di fiducia Nicolas Bru, Shakira ha osato con un minidress nero e fasciante firmato Balmain. Si tratta di un modello vintage della collezione Spring/Summer 2009, ha la scollatura strapless, la gonna corta leggermente asimmetrica ed è decorato all-over con delle borchie dall’animo rock (che vanno a formare croci e disegni geometrici). Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di stivaletti dark col plateau, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e ondulati. Insomma, dopo aver riscritto la storia dei revenge dress, ora Shakira si gode il momento di rinascita e lo fa mettendo in risalto il lato più rock del suo stile al motto di “Le donne non piangono più”.

