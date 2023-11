Shakira trionfa ai Latin Grammy 2023, il nuovo revenge dress è tagliato dal seno ai fianchi Shakira ha letteralmente trionfato ai Latin Grammy Awards 2023, dove si è aggiudicata ben 3 premi. Per ritirare i riconoscimenti sul palco ha indossato un nuovo revenge dress: ecco tutti i dettagli dell’abito cut-out.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera la città di Siviglia è stata illuminata dalla 24esima edizione dei Latin Grammy Awards, evento che ogni anno premia gli artisti che si sono distinti per talento nel mondo della musica latina. A trionfare non è stata solo l'italianissima Laura Pausini, eletta Persona dell'Anno, ma anche Shakira, che ha letteralmente trionfato con la canzone contro il suo ex Gerard Piqué, eletta la Migliore hit pop del 2023. Quale migliore occasione di questa per tornare a indossare un "abito della vendetta"? La cantante ha mixato alla perfezione sensualità, glamour e scintillii, apparendo in splendida forma sia sul palco che sul red carpet: ecco tutti i suoi look per l'evento.

Dal look da guerriera all'abito con la Madonna

Shakira e Karol G sono state le grandi protagoniste dei Latin Grammy Awards 2023: si sono aggiudicate il maggior numero di premi, ottenendo insieme il riconoscimento Migliore performance urban/fusion con la loro TQG. Shakira, in particolare, ha letteralmente trionfato con Music Sessions, Vol. 53, la hit in cui si scaglia contro il suo ex marito Gerard Piqué, eletta Canzone dell’anno e Migliore canzone pop.

Shakira in Harris Reed

Per la tradizionale sfilata sul red carpet la popstar, seguita dallo stylist Nicola Bru, si è trasformata in una moderna guerriera con un lungo abito di Harris Reed, un modello di velluto nero con maxi spacco laterale e bustier "armatura". Per la performance, invece, è passata da una tutina aderente e scintillante a un maxi dress dorato di Dolce&Gabbana decorato con micro cristalli e l'immagine della Madonna al centro del petto.

Shakira in Dolce&Gabbana

L'abito della vendetta di Shakira è a effetto nudo

È stato però per ritirare i premi sul palco che Shakira ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità. Il suo nuovo revenge dress è firmato Maria Kalkoff: è un lungo tubino verde bosco tempestato di glitter, caratterizzato da una serie di audaci tagli cut-out lungo tutta la silhouette. A tenere insieme i lembi di tessuto sono delle corde in tinta, anche se lasciano chiaramente in vista la pelle nuda. Sandali con tacco a spillo e plateau in total gold, capelli sciolti e ondulati e trucco dall'effetto naturale: Shakira potrà pure aver superato i 46 anni ma sembra proprio non avere nulla da invidiare alle giovanissime, prima tra tutte la nuova compagna dell'ex marito Piqué.