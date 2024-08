La cantante Madonna agli Scavi di Pompei per il compleanno. Niente party ma festeggerà lì: ecco come

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Oggi è arrivata la smentita: la cantante Madonna non festeggerà i suoi 66 anni all'interno del Parco Archeologico di Pompei con un party da 500 invitati. Fanpage.it, però, ha appreso che la popstar statunitense non ha per niente accantonato l'ipotesi di trascorrere il suo compleanno agli Scavi di Pompei, anzi: Madonna, infatti, farà una visita privata, in notturna, del parco archeologico, probabilmente il 15 agosto, cosicché a mezzanotte possa spegnere – ma al momento è soltanto una ipotesi – le candeline, dal momento che il suo compleanno cade il 16.

La presenza di Madonna agli Scavi di Pompei è confermata anche dal prefetto di Napoli Michele di Bari, che ha dichiarato: "È una visita del tutto privata nel corso della quale credo ci sarà un incontro con il direttore del Parco. La cena non ci sarà e non c'è alcun evento di 500 persone, nulla di tutto questo. C'è soltanto un evento culturale all'interno del parco". Il prefetto ha poi fatto sapere che, per l'occasione, saranno prese misure di sicurezza adeguate: "Misure che sono previste quando avvengono questi eventi di personalità che possono attrarre molte persone. Adeguate misure per l'evento" ha detto.

Sulla possibilità che la popstar Madonna potesse festeggiare il suo compleanno in Campania erano circolate, nei giorni scorsi, molte voci, che attualmente non sono ancora né smentite né confermate, come la possibilità che la cantante faccia tappa a Capri e Positano. L'eventualità, però, che il party di compleanno potesse svolgersi all'interno degli Scavi di Pompei, come detto, è stata categoricamente smentita dalla direzione del Parco in una nota ufficiale.