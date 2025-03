video suggerito

Venerdì Salvini con tutta la Lega a Città della Scienza, Bagnoli blindata per le proteste Salvini e la Lega Campania a convegno in Città della Scienza. Protestano i lavoratori della struttura aderenti a Cgil. Gli abitanti di Bagnoli convocano un presidio nello stesso giorno per discutere dei terremoti della zona flegrea. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

La Lega in convegno a Napoli, evento blindato per le proteste. L'appuntamento è venerdì alle 18: "Tutto un altro mondo, tutta un'altra sicurezza. La sfida dell’integrazione", a Città della Scienza, Bagnoli, a raccolta esponenti e simpatizzanti della Lega, col vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a concludere la giornata. Ieri, le lavoratrici e i lavoratori di Città della Scienza sindacalizzati Cgil, hanno «dichiarato esplicitamente la propria distanza da tale evento»:

È una storia, quella di Città della Scienza e dei suoi lavoratori, che è fatta di valori riferibili direttamente o indirettamente ai principi di libertà e di uguaglianza e ad azioni concrete volte all’accoglienza, all’inclusione, alla salvaguardia dei beni comuni – da quelli ambientali a quelli culturali e sociali – alla distribuzione equa dei benefici che derivano dal progresso della conoscenza, nei diversi ambiti del sapere, a tutti i soggetti, in particolare a quelli svantaggiati. Tutta un’altra storia, rispetto a quella di chi propugna ipocrite ed inutili politiche securitarie, caratterizzate da un inquietante tratto oscurantista, sulle questioni sociali e sui diritti civili, sui temi ambientali e scientifici e fa il tifo per autocrati e governi che hanno come denominatore comune la discriminazione etnica e di genere, l’attacco ai diritti sociali e civili ed il disprezzo per il sapere scientifico. Noi consideriamo Città della Scienza un luogo comunque aperto a tutti e a tutte le idee ma, nel nostro piccolo, abbiamo come riferimento la Costituzione della Repubblica antifascista e lavoriamo per un futuro di pace – vera e giusta – e di solidarietà.

Sarà una giornata di tensioni annunciate: nell'area di Bagnoli, appena colpita da una serie di terremoti che hanno causato danni ad alcuni palazzi, le cui famiglie sono state costrette ad evacuare (nella sola Napoli 238 persone sgomberate per un totale di 113 nuclei familiari) annunciata «mobilitazione generale» a partire dalle ore 14, degli abitanti di Bagnoli e dei Campi Flegrei. A dare la notizia è il Laboratorio Iskra, attivo sul territorio flegreo: «Vogliamo vivere in sicurezza. Il governo attui misure straordinarie per gli sfollati e la messa in sicurezza degli edifici. Non abbiamo più tempo».

Dunque si preannuncia un ingente schieramento di forze dell'ordine a tutela dell'evento politico. Istituito anche un particolare dispositivo di circolazione: dallev ore 13 di venerdì divieto di transito veicolare in via Coroglio , nel tratto compreso tra piazza Bagnoli e l'incrocio con via Pasquale Leonardi Cattolica. Faranno eccezione i veicoli per le emergenze ed il soccorso, i veicoli delle forze dell'ordine, dei residenti, i veicoli di chi svolge attività lavorativa in via Coroglio e gli autorizzati.