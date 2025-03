Domani scuole aperte a Napoli e Pozzuoli, concluse le verifiche post terremoti

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scuole aperte a Pozzuoli, domani, martedì 18 marzo 2025. Gli istituti di ogni ordine e grado riapriranno i battenti, ad eccezione del plesso Diano di via Solfatara. Lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate del Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Gigi Manzoni. A breve è prevista la pubblicazione dell'ordinanza sindacale. Scuole aperte anche a Napoli, come anticipato dal sindaco Gaetano Manfredi. I controlli sugli edifici scolastici di Bagnoli e Fuorigrotta, infatti, si sono svolti nel weekend e si sono conclusi positivamente. Resta chiuso a Napoli il Plesso Viviani per lavori come già disposto dalla dirigente scolastica, con le attività didattiche in dad.

Oggi riaperte solo le scuole superiori, domani toccherà a tutte

A Pozzuoli oggi le scuole sono rimaste chiuse per consentire di completare alcune attività di verifica. Riaperte solo le scuole secondarie di II grado di competenza di Città Metropolitana e le scuole San Giuseppe e De Santis e del Polo Culturale di Palazzo Toledo. Sono rimaste chiuse, invece, tutte le altre strutture scolastiche, che domani riapriranno regolarmente.

Nel complesso, intanto, sono saliti a 340 gli sfollati ai Campi Flegrei, dopo i terremoti della scorsa settimana di magnitudo 4.4 (13 marzo), 3.5 (14 marzo) e 3.9 (15 marzo). Mentre sono circa mille gli interventi sugli edifici dei vigili del fuoco. Questi i dati aggiornati della Protezione Civile, diffusi dalla Prefettura di Napoli. I controlli proseguiranno per le altre tipologie di edifici, mentre è attualmente già operativa la piattaforma per richiedere le ispezioni da parte dei tecnici per gli edifici privati.