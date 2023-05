Lourdes Leon Ciccone, motociclista in micro shorts: la figlia di Madonna ha i capelli rosa Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, è la cover girl di The Face Magazine: ha posato per un audace servizio fotografico (con un nuovo hair look).

Lourdes Leon Ciccone per The Face Magazine, Ph. Sharna Osborne

Lourdes Leon Ciccone ha molto in comune con sua madre, di cui ha ereditato il talento artistico. La figlia di Madonna ne sta seguendo le orme nel mondo della musica: ha debuttato col suo primo album e l'ingresso in questo mondo ha segnato anche il passaggio a un nuovo pseudonimo. Ora sui social il suo nome non è più Lola bensì Lolahol. Proprio del rapporto con sua madre (e non solo) la cantante ha parlato nell'intervista rilasciata a The Face Magazine, che l'ha scelta come cover girl del suo nuovo numero. Alla rivista ha parlato anche di sessualità, rapporti di lavoro, moda: è infatti presenza fissa alle Fashion Week e dopo aver fatto parte della campagna Calvin Klein in collaborazione con Palace dello scorso anno (ha posato coi peli delle ascelle in vista), ora è una delle muse di Mugler.

Lourdes cambia hair look

La 26enne ha la stessa indole ribelle e provocatoria di sua madre: è una ragazza audace, che non teme il giudizio altrui ma che anzi è disposta a sfidarlo, per far crollare tabù e stereotipi. Nel servizio fotografico realizzato per la rivista dalla fotografa Sharna Osborne, ha sfoggiato look sexy perfettamente allineati al suo stile. Le ha fatto da stylist la fashion editor di The Face, Danielle Emerson.

Lourdes Leon Ciccone indossa pantaloncini e orecchini Palace, top bikini Shoreditch Ski Club, biancheria intima Los Angeles Apparel, stivali Diesel. Ph. Sharna Osborne

In alcune foto indossa un reggiseno a triangolo rosso e bianco, abbinato a un tanga rosa lasciato bene in vista da un paio di pantaloni oversize con applicazioni argentate. Altri scatti la ritraggono in versione più rock, nei panni di una motociclista: un paio di shorts sgambati in denim, stivali, un body. In altri ancora è in total black: chiodi di pelle, bikini nero, stivali col tacco.

Lourdes Leon Ciccone in Mugler, Ph. Sharna Osborne

Spicca immediatamente il nuovo hair look della cantante, quasi sicuramente una parrucca sfoggiata appositamente per l'occasione. Si è occupato della chioma della cantante l'hair stylist Evanie Frausto. In alcune foto Lolahol ha i capelli bicolor biondi alla radice con le punte rosa bubblegum, mentre in altri scatti la chioma è corvina, sempre extra long come sempre.