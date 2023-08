Lourdes Leon Ciccone in versione bondage: perché la figlia di Madonna è nuda tra le catene Lourdes Leon Ciccone tra cuissard, look di pelle e catene: sono gli scatti realizzati per la campagna di Dion Lee.

A cura di Giusy Dente

Musica e moda sono le due grandi passioni di Loudes Leon Ciccone. La prima l'ha sicuramente ereditata da sua madre, Madonna. La 26enne, infatti, a novembre ha debuttato con Go, il primo album, scegliendo lo pseudonimo Lolahol. Ma è anche molto attiva nel settore fashion. Oltre ad aver sfilato in passerella e ad aver fatto da testimonial, è diventata un punto di riferimento col suo stile estremamente audace e provocatorio, quello di chi non accetta giudizi e non si piega agli stereotipi. È una donna libera e consapevole. "Sento il bisogno di mettere il mio corpo in mostra" ha ammesso in un'intervista.

La figlia di Madonna fa la modella

Dion Lee è un brand unisex fondato a Sydney nel 2009 dal suo omonimo direttore creativo. Dopo aver debuttato all'Australia Fashion Week, le sfilate di Dion Lee sono diventate un appuntamento fisso anche della Settimana della moda di New York. Nel 2022 tra le celebrity presenti allo show c'era anche Lourdes Leon Ciccone.

La figlia di Madonna ha trovato in Dion Lee un marchio che aderisce perfettamente alla sua idea di audacia e femminilità. Dopo aver fatto da testimonial per Marc Jacobs (per la campagna Primavera/Estate 2021) e Calvin Klein (posando coi pelli delle ascelle in vista) oggi la 26enne collabora anche con Dion Lee. È la protagonista degli scatti della nuova campagna Cage Chain, realizzati da Carlota Guerrero.

Leggi anche Lourdes Leon Ciccone con il body in latex trasparente: la figlia di Madonna è sempre più audace

Il filo conduttore della nuova linea è la caratteristica catena ad anello personalizzata. Sviluppata in Italia (ad Arezzo per la precisione) è la firma del marchio. Le foto ritraggono la modella aggrovigliata nelle catene, elemento ripetuto sulle borse, i gioielli e gli indumenti. Spicca la borsa a forma di mezzaluna nelle foto: è la Circle Chain Bag costa 1000 euro.

Si notano in un'altra foto anche gli orecchini pendenti a gabbia, applicati però alle ciglia, come fossero lacrime che scendono dagli occhi. Costano 270 euro. Dal look di pelle total black con maxi cuissard a quello nude con maxi chioma lunghissima (in versione Raperonzolo), la modella mette in luce tutta la sua energia e sensualità.