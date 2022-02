Chiara Ferragni col completo rosa: sfida il freddo di New York con la pancia scoperta Chiara Ferragni si trova nella Grande Mela per la Fashion Week. Il must dei suoi look alle prime sfilate è stata la pancia scoperta. Nelle ultime ore ha sfidato il freddo con un completo rosa cipria abbinato a stivali alti.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni è tornata negli States dopo due anni: è volata a New York per partecipare alla Fashion Week e quindi assistere personalmente alle sfilate in programma, quelle per la stagione Autunno/Inverno 2022-23. L'evento newyorkese fa seguito a quello parigino: nella capitale francese l'imprenditrice aveva alloggiato in un hotel di lusso e aveva partecipato alle sfilate dell'Haute Couture, sfoggiando look audaci e sofisticati. I pantaloni stringati la prima sera, poi l'outfit anatomico con pancia e seno in rilievo e ancora il top-catena dorato con la schiena completamente nuda. Anche dall'altra parte del mondo si sta facendo notare e non poteva essere altrimenti.

Chiara Ferragni alla New York Fashion Week

Che piaccia oppure no, sembra che l'estetica degli anni Duemila stia prepotentemente tornando alla ribalta e con essa la famigerata vita bassa che in quegli anni era un vero e proprio must. Tanti brand hanno realizzato le loro collezioni attingendo a quell'immaginario e anche Chiara Ferragni se ne è lasciata conquistare. A New York ha sfoggiato un total look Miu Miu con la pancia scoperta. Ha indossato alcuni capi della collezione Spring/Summer 2022 e il pezzo forte era proprio la mini gonnellina a pieghe beige, che ha abbinato a un maglioncino crop grigio e a un bomber oversize Dsquared2. Pancia scoperta anche nel secondo look: un micro top di Marc Jacobs con bomber abbinato.

Decisamente diverso il terzo look, per assistere alla sfilata di Michael Kors (a cui era presente anche Luisa Ranieri). L'influencer innanzitutto si è nuovamente affidata al suo make up artist di fiducia, colui che realizza tutti i make up delle grandi occasioni: Manuele Mameli. Il truccatore ha optato per un focus sugli occhi, mettendone in risalto l'azzurro naturale attraverso degli ombretti glitterati sfumati e lasciando le labbra nude, solo leggermente rosate.

Capelli lisci e sciolti stavolta, dopo il mosso con treccine e il raccolto della giornata precedente: ama azzardare con le acconciature strane, le sue preferite. L'imprenditrice ha scelto un total look Michael Kors: gonna a tubino aderente con piccolo spacco posteriore e crop top rosa cipria con piccole paillettes, stivali neri alti fino al ginocchio con tacco a spillo. La Ferragni non ha rinunciato a completare il look con gioielli preziosi, alcuni appartenenti proprio alla sua collezione.

In questi primi appuntamenti la pancia scoperta è stato il must dei suoi outfit. Ha sfidato il freddo newyorkese, ma ci ha saputo anche ironizzare sopra, mostrando la sua ancora di salvezza in queste occasioni, in cui la combinazione freddo estremo-pancia nuda potrebbero causarle qualche inconveniente: una confezione di Imodium a portata di mano!