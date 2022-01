Chiara Ferragni alle sfilate di Parigi: 8.000 euro per una notte nell’hotel di lusso Chiara Ferragni è a Parigi per le sfilate dell’Alta Moda e per il suo soggiorno ha scelto l’Hôtel de Crillon. Scopriamo quanto costa una notte in uno dei hotel più maestosi al mondo.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni all’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel di Parigi per le sfilate dell’Alta Moda

Chiara Ferragni è a Parigi per le sfilate dell'Alta Moda e sta conquistando tutti con i suoi outfit audaci e le nuove tendenze proposte. Per il suo soggiorno parigino, la nota influencer ha scelto uno dei hotel più maestosi al mondo. Scopriamo quanto costa una notte all'Hôtel de Crillon dove alloggia Chiara Ferragni a Parigi.

Chiara Ferragni a Parigi per le sfilate

Perché Chiara Ferragni ha scelto l'Hôtel de Crillon di Parigi

Chiara Ferragni ha scelto di alloggiare all'Hôtel de Crillon di Parigi, che è più di uno degli hotel più lussuosi al mondo. Ricavato in uno degli edifici storici di Place de la Concorde, il leggendario palazzo oggi offre il lusso più esclusivo che ci si aspetta da un albergo.

Costruito nel 1758, l'Hôtel de Crillon fu edificato per volere del re Luigi XV. Il più grande architetto del suo tempo, Ange-Jacques Gabriel, ebeb l'incarico di costruire due strutture gemelle affacciate su Place de la Concorde. La storia dell'Hôtel de Crillon è legata all'aristocrazia francese più raffinata.

Il corridoio di specchi dell’Hotel de Crillon

Lo storico edificio ha assistito a due monarchie francesi, alla Rivoluzione francese, all'ascesa e la caduta dell'Impero Napoleonico e tutte le democrazie del paese. Caratterizzato da uno stile neoclassico, ha anche ospitato alcuni dei più grandi eventi della storia.

Il salotto della suite di Chiara Ferragni

Quella che era una sontuosa residenza privata dei Conti de Crillon, decorata dai migliori artisti e artigiani del XVIII secolo, dal 1909 l'Hôtel de Crillon è un lussuoso hotel. Nel 2013 il palazzo del XVIII secolo ha intrapreso un'importante ristrutturazione tesa a valorizzare la maestosità e l'eleganza del prestigioso edificio aggiungendo un tocco contemporaneo all'hotel.

Nella camera di Chiara Ferragni c’è un salotto separato dove lei ha esposto la sua foto con Fedez

Chiara Ferragni in una suite da 8.000 euro a notte

Chiara Ferragni ha voluto il meglio per le sfilate dell'Alta Moda di Parigi. Non solo la nota imprenditrice italiana ha scelto uno degli hotel più lussuosi al mondo ma ha soggiornato nella suite residenziale che porta il nome del più famoso proprietario dello storico palazzo, Suite Duc de Crillon.

Il salotto della suite di Chiara Ferragni all’Hotel de Crillon

L'esclusiva suite di Chiara Ferragni si trova al secondo piano dell'Hotel de Crillon e affaccia sulla strada pedonale Rue Boissy d'Anglas. La camera misura 73 metri quadrati e un salotto separato, una camera da letto king-size e un bagno tutto di marmo.

Chiara Ferragni davanti il camino de La Suite Duc de Crillon

La Suite Duc de Crillon un tempo veniva usata come cappella privata della famiglia Crillon e ancora oggi conserva elementi originali dello storico spazio; i resto è ora esposto al Metropolitan Museum di New York. La camera esclusiva ha un costo di 8.000 euro a notte.

Stucchi, specchi e arredi originali nella suite di Chiara Ferragni a Parigi

Quanto costa una notte all'Hôtel de Crillon di Parigi

L'Hôtel de Crillon oggi comprende 78 camere, 36 suite, 10 suite esclusive e i Grands Appartements progettati da Karl Lagerfeld, che ti immergono in un'atmosfera d'altri tempi con i migliori servizi contemporanei.

Le stanze sono arredate con mobili su misura e oggetti d'arte scelti dal famoso architetto Richard Martinet e il direttore artistico Aline Asmar d'Amman che hanno curato il restyling dell'albergo. Il costo per una notte in una semplice camera dell'Hôtel de Crillon si aggira intorno ai 1.400 euro a notte.