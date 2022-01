La passione di Chiara Ferragni sono le acconciature strane: ama treccine e clip colorate “Amo le acconciature strane” ha scritto Chiara Ferragni, che spesso è solita realizzare le amate treccine aggiungendo tra i capelli dettagli colorati, elastici o clip.

A cura di Giusy Dente

Instagram @chiaraferragni

L'anno non è cominciato nel migliore dei modi per Chiara Ferragni. L'imprenditrice ha scoperto di essere positiva al Covid-19, proprio a ridosso del Capodanno e come lei anche il marito Fedez. La coppia dunque ha trascorso gli ultimi giorni del 2021 e i primi del 2022 in casa, in quarantena, assieme ai due figli. La prima a negativizzarsi è stata proprio l'influencer, che dunque dopo una decina di giorni di isolamento ha potuto mettere finalmente il naso fuori e rivedere alcuni amici. La prima uscita di Chiara Ferragni è stata con leggings, pelliccia e felpa manifesto (coordinata a quella dell'amico nonché make-up artist di fiducia Manuele Mameli). Immancabile un tocco scintillante, dato dai gioielli: un girocollo e orecchini coordinati. Per i capelli, invece, ha scelto qualcosa di ‘strano'.

Chiara Ferragni: "Amo le acconciature strane"

Durante la quarantena abbiamo visto Chiara Ferragni in versione meno glamour e più casalinga, tra tute sportive e felpe, struccata e chiaramente sempre con la mascherina Ffp2 sul viso. Si è concessa una pausa dagli scatti natalizi e soprattutto dal pensiero del Covid con qualche foto diversa, per esempio un selfie in topless che come sempre ha attirato non pochi commenti da parte degli haters. Anche a Capodanno nessun look particolare. Se l'anno scorso era stata la volta del body con le stelline sui capezzoli, stavolta si è dovuta ‘accontentare' di un look decisamente più sportivo, senza rinunciare però all'intimo della linea che porta il suo nome.

Instagram @chiaraferragni

Riprendere a uscire le ha ovviamente dato la spinta per ritornare ai suoi outfit stilosi, dando anche un tocco in più all'acconciatura. Su Instagram ha affermato di amare le acconciature strane, difatti ha optato per delle treccine chiuse con elastici colorati per la sua prima uscita post Covid. E le ha riproposte anche con un outfit più casual poche ore dopo: con jeans strappati abbinati a crop top. In effetti le treccine e gli accessori colorati tra i capelli sono un must per l'influencer.

Instagram @chiaraferragni

Questa estate sono state tantissime a farsi contagiare da questa tendenza, da Kendall Jenner a Gigi Hadid fino a Hailey Bieber. Chiara Ferragni, però, non si è limitata a sfoggiarle in spiaggia o durante gli shooting, le ha portate addirittura sul red carpet del Festival di Cannes: due baby braids che le incorniciavano il viso. E solitamente l'imprenditrice accompagna le amate mini braids con degli accessori colorati, elastici o mollettine. Le sue baby clip sono state l'accessorio dell'estate ed è stato come fare un tuffo indietro nel tempo, agli anni Duemila, quando impazzavano tra le teenagers assieme ai gioielli di plastica, quelli che si trovavano nelle buste delle patatine o nel Cioè. Probabilmente Chiara Ferragni trasmetterà questa passione anche alla figlia Vittoria. Non a caso sin dai suoi primi mesi di vita la piccola ha sempre sulla testa una mollettina, di un colore sempre diverso.