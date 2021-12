Dua Lipa sfida il freddo in bikini: per l’inverno abbina il due pezzi ai doposcì pelosi Dua Lipa sembra non avvertire affatto il freddo invernale: sui social ha posato in bikini bianco proprio come se fosse piena estate. L’unico accessorio che le dà calore? Gli stivali doposcì, declinati in un’originale versione griffata e pelosa.

A cura di Valeria Paglionico

L'inverno è arrivato e il freddo si fa decisamente sentire: c'è chi non può fare a meno dei piumini, chi preferisce abbinare i cappotti di tela ai maglioni di cashmere, chi esce il meno possibile di casa. Dua Lipa, al contrario, sembra aver dimenticato il gelo (o almeno non aver avvertito affatto). Sarà perché voleva realizzare delle foto natalizie originali o perché si trovava in una location più mite del nostro paese, ma la cosa certa è che ha indossato il bikini a dicembre. Oltre a rivelare la silhouette da urlo che da sempre la contraddistingue, ha anche lanciato gli stivali must della stagione più rigida dell'anno.

Dua Lipa in costume e senza trucco

Come festeggiare il Natale in modo originale? Indossando il costume come ha fatto Dua Lipa. La popstar si è lasciata immortalare con indosso un due pezzi bianco firmato Isa Boulder, un modello leggermente arricciato con reggiseno di raso elasticizzato e le spalline spesse e degli slip con i laccetti laterali sottili. Ha rivelato così gli addominali scolpiti e la silhouette da urlo, tanto che il suo beauty look acqua e sapone è passato in secondo piano. Dua non porta neppure un filo di trucco sul viso ma, nonostante ciò, ha messo in risalto i lineamenti del volto con un mezzo raccolto.

I Moon Boot di GCDS

Gli stivali da neve di Dua Lipa sono griffati

La vera chicca del look tutt'altro che invernale di Dua Lipa sono gli stivali, ovvero l'unico accessorio che le permette di combattere il freddo. Si tratta di un paio dei classici doposcì di Moon Boot ma declinati in una versione glamour e sopra le righe. Fanno parte di una collezione realizzata dal brand con GCDS, sono bianchi e ricoperti di pelliccia sintetico effetto Mongolia e sul davanti hanno un patch di Hello Kitty applicato. Le stringhe, invece, sono in total red, mentre il tallone è decorato sia con il logo GCDS che con quello di Hello Kitty. Quanto costano? Sul sito ufficiale del marchio di Giuliano e Giordano Calza vengono venduti a 240 euro. In quanti prenderanno esempio dalla cantante per tenere i piedi al caldo?