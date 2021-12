In città come sulla neve: sono tornati di moda gli stivali “da yeti” con il pelo Sarà il fascino dei rifugi d’alta quota o la nostalgia delle piste da sci, fatto sta che la moda dell’inverno 2021-22 ci fa sognare la montagna.

da sinistra Miu Miu, Chanel, Acne Studios

C'erano una volta gli Ugg, gli stivali foderati in pelo che spopolavano negli Duemila (e in realtà non se ne sono mai andati). Quest'inverno la moda rilancia gli stivali in pelo ma in versione "yeti": da Miu Miu a Chanel, da Acne Studios a Saint Laurent, la moda ci porta in alta quota con stivali altissimi effetto fur, da vera Regina delle Nevi. La tendenza piace alle star: Dua Lipa ha sfoggiato un paio doposcì…in bikini!

Gli stivali di pelo sono la tendenza dell'inverno 2021-22

Quest'anno le passerelle invernali si sono lasciate ispirare dalle vacanze sulla neve. Sarà che per molto tempo abbiamo sentito la mancanza delle piste da sci, sarà che i rifugi d'alta quota esercitano sempre un certo fascino, fatto sta che le passerelle si sono riempite di piumini imbottiti, passamontagna e dettagli fur su giacche e gilet. La pelliccia, in versione eco e cruelty fre, ha raggiunto anche gli stivali: moltissimi i modelli proposti da GCDS a Acne Studios, fino a Saint Laurent, che firma una versione con il tacco alto decisamente da città.

Chanel

Chanel per esempio li propone effetto "teddy" in total black, da portare anche di sera sotto al tubino. Miu Miu ha ambientato l'intera sfilata sulla neve, facendo avanzare le modelle a passo sicuro con stivali pelosi stile yeti rigorosamente coordinati alle borse.

Miu Miu

Come abbinare i doposcì

Se sognate paesaggi innevati e settimane bianche, questi stivali sono l'accessorio giusto anche in città, ma da usare con cautela: per evitare l'effetto "Dottor Zivago" niente cappotto effetto fur coordinato. Meglio lasciarli protagonisti con un classico cappotto in lana o in panno, pantaloni aderenti e un dolcevita. Via libera anche a gonne e abiti con i collant coprenti. Dua Lipa sceglie un modello GCDS ispirato a Hello Kitty e li indossa con il bikini: a meno che non siate appena uscite dalla sauna, meglio puntare su un buon maglione!