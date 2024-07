L’estate 2024 è fluo: tra social e moda, perché è esplosa la tendenza del verde “brat”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Un anno fa, di questi tempi, usciva nelle sale cinematografiche Barbie. Per mesi e mesi social e passerelle si sono colorati di rosa, la nuance che ha caratterizzato tutto il 2023, complice anche l'attesa (prima) e il successo (dopo) del film dedicato alla bambola più famosa di tutti i tempi. Basti pensare che gli spettatori di tutto il mondo si sono vestiti di rosa shocking durante la proiezione! Per l'estate 2024 si cambia drasticamente registro. La nuance che sta monopolizzando l'attenzione è all'opposto del pink: è un verde estremamente vivido, si colloca orientativamente tra 360 e 375 nella tabella dei colori Pantone. È stato battezzato "brat green" e ne è nato un vero e proprio trend.

Come nasce la filosofia "brat"

Brat girl, brat green, brat summer, brat style, brat outfit: non ci sono dubbi su quale sia l'hahstag dell'estate 2024. Scorrendo i social è tutto un inno all'estetica "brat", termine inglese che può essere tradotto come "sgradevole", ma che ha diverse sfumature, perché indica anche un ragazzaccio maleducato e viziato, quello che in italiano noi renderemmo come "monello" oppure "moccioso". La prima a utilizzare questa parola è stata un idolo della generazione Z.

La cantante Charli XCX il 7 giugno ha annunciato l'uscita del suo album condividendo sui social una cover estremamente d'impatto, pur nella sua semplicità: un riquadro verde fluo con la scritta in nero "brat", volutamente sgranata e imperfetta, in bassa risoluzione. Nel post la cantante spiega di aver minuziosamente preso in esame ben 65 sfumature diverse di verde, per ottenere quello secondo lei più adatto, più "brat", ossia disturbante.

Nel suo caso, la nuance era finalizzata a rendere l'idea di uno stile di vita da ragazza dispettosa e ribelle, un po' maleducata, che ama far festa e non è interessata ai giudizi della gente. Questa filosofia di vita si è tradotta anche in un'estetica ben precisa, abbracciata da Gen Z e Millennials, diventata virale sui social. È uno stile tutto all'insegna del verde neon e dello street style.

Nel frattempo le ultime settimane sono state inondate di verde sgargiante. Basti pensare che l'account X ufficiale della New York City Metropolitan Transportation Authority ha avvisato i pendolari delle riparazioni dei treni utilizzando una grafica verde brat. E dopo il ritiro di Joe Biden, la stessa Charli XCX ha espresso su X il suo sostegno a Kamala Harris scrivendo "Kamala is brat".

Perché un colore diventa un trend

"Il colore è un linguaggio. Noi gravitiamo verso il colore e il nostro rapporto con il colore spesso avviene al di fuori della nostra coscienza" ha affermato Laurie Pressman, la vicepresidente di Pantone, a CNN. Mentre il cosiddetto rosa Barbie ha una lunga storia alle spalle, slegata dal film omonimo, il verde brat è appena uscito.

È stato creato dallo studio di design Special Offer Inc., che ha trascorso mesi a trovare la combinazione perfetta, selezionando tra diverse opzioni. "Charli sapeva esattamente cosa voleva, probabilmente molto prima ancora di impegnarsi con noi – ha detto il fondatore Brent David Freaney alla CNN in un'intervista telefonica – Abbiamo trascorso mesi a parlare solo di colori e riferimenti cromatici. Cosa significa questa tonalità di verde rispetto a quest'altra?". Volevano qualcosa di non convenzionale: "Sapevamo che non volevamo un verde più scuro o un verde menta. Lo volevamo davvero sgradevole".

Per Sunita Yeomans, responsabile del corso Graphic Branding and Identity al London College of Communication, il successo di un colore sta nel come si relaziona con la vita reale e con il mondo online: "Se guardi il verde brat su uno schermo, ti colpisce – ha detto alla CNN – Il rosa Barbie faceva la stessa cosa". Stephanie, una fan di Charli XCX che vive a New York, ha creato l'account Instagram @accidentallybrat a giugno, subito dopo l'uscita dell'album: è dedicato ad avvistare il verde brat in giro per le strade. Condivide foto che le arrivano da tutto il mondo.

L'estate 2024 si colora di verde

La brat girl è l'opposto della clean girl. Mentre quest'ultima è delicata, femminile, docile, sempre impeccabile e perfetta, bon ton, la prima predilige estetiche più ugly: sembra appena uscita da un rave party, è lontana dai canoni estetici tradizionali, non ha paura di sfidare le regole, sa essere audace e trasgressiva, perché al primo posto ha il valore della libertà. È una ragazza emancipata, che pensa con la propria testa. Proprio perché è sfacciata e non si cura del giudizio degli altri, non è interessata ad adeguarsi a uno stereotipo e si veste come vuole: è spavalda e sa come divertirsi. Quindi sì a T-shirt manifesto, shorts, occhiali da sole, accessori vintage-pop, cappellini da baseball. Ovviamente, con brat green protagonista.