Brat è la parola dell'anno: "Si è affermata come un'estetica e uno stile di vita" Significa "sgradevole, monello" ed è il titolo dell'album di Charli XCX, ma è diventato molto di più: l'inno di una generazione, un modo di essere e di vivere.

A cura di Giusy Dente

Non un fenomeno passeggero, una tendenza estiva, ma ciò che ha caratterizzato l'intero 2024. Il dizionario Collins ha nominato "brat" la parola dell'anno per il 2024, confermando quanto questa estetica sia diventata molto di più: un vero e proprio stile di vita, un modo di essere liberatorio e autentico, che permette di esprimersi senza paure. L'anno scorso invece, il dizionario aveva scelto la parola "AI", riconoscendola come una rivoluzione tecnologica di grande portata.

Che significa brat

Nelle motivazioni ufficiali che hanno portato la parola a diventare la più identificativa del 2024 si legge:

Più che un album di enorme successo, "brat" è un fenomeno culturale che ha trovato eco nelle persone di tutto il mondo e "brat summer" si è affermata come un'estetica e uno stile di vita.

Il riferimento è all'album di Charli XCX, pubblicato il 7 giugno 2024, da cui tutto ha avuto origine. Il termine significa "sgradevole, monello" e la copertina dell'album, ormai iconica, è una semplice scritta in nero su uno sfondo verde fluo. La cantante ha raccontato di aver analizzato minuziosamente una sessantina di tonalità diverse di verde, per scegliere quella più adatta, quella che aveva in mente, quella che potesse realmente esprimere quel concetto: la scelta è caduta appunto su una nuance molto accesa, vivida, la più disturbante. Insomma, la più brat! Da quel momento, si è visto il verde brat ovunque: si è impossessato dei social, della moda, persino della politica. La parola brat è diventata qualcosa di più, è diventata un concetto d'attualità legato a un modo di vivere la vita: quello di chi pensa con la propria testa, quello di chi sfida le convenzioni, di chi è spavaldo e audace, sicuro di sé, consapevole di ciò che è.

Brat è la parola dell'anno

L'editore di dizionari con sede nel Regno Unito non ha avuto dubbi nell'eleggere la parola "brat", che l'ha spuntata su altre che pure sono state molto rappresentative dell'anno che volge al termine. In lizza per il titolo c'era, per esempio, anche "rawdogging", un travel trend popolarissimo sui social, abbracciato da tante persone: consiste nell'affrontare i viaggi aerei rimanendo sempre seduti, per ore, a fissare il vuoto senza alcuna tipologia di svago. Il successo di questo termine sta proprio nell'aver superato i limiti, diventando una sorta di inno generazionale.