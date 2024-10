video suggerito

Charli XCX lancia il nuovo "brat" e si veste di glitter e trasparenze Charli XCX lancia "brat and it's completely different but also still brat" la nuova versione ricca di collaborazioni di uno degli album più apprezzati del 2024: nelle foto di lancio del disco, la cantante britannica si presenta come la regina dell'electropop.

A cura di Arianna Colzi

Charli XCX

Brutte notizie per chi non vedeva l'ora che finisse la brat summer: l'autunno più brat di sempre è appena cominciato. Brat and it's completely different but also still brat è la nuova versione di uno degli album più discussi e commentati del 2024, brat di Charli XCX, cantante britannica che si è imposta così sulla scena come regina dell'electropop. Questa nuova versione remix del disco è arricchita da una serie di featuring con artisti del calibro di Ariana Grande, Troye Sivan, Caroline Polachek, Julian Casablancas dei The Strokes. Su tutti i duetti quello più discusso e che ha letteralmente infiammato i fan, dopo la collaborazione con Lorde, è stato quello con Billie Eilish sulle note di Guess con tanto di videoclip delle due che cercano di scalare una montagna di mutande e reggiseni. Con questa seconda stagione di brat, Charli XCX non abbandona il verde acido in copertina che ha colonizzato la stagione passata (e anche le prossime, stando alle recenti sfilate). Per il lancio dell'album, la cantante punta su abiti glitter e guanti trasparenti.

I look di Charli per Brat and it's completely different but also still brat

Nelle foto promozionali del nuovo album, Charli XCX è la regina del club. La riedizione di brat, infatti, sembra una discoteca ricca di tantissime persone e influenze artistiche diverse. Capelli sciolti al naturale e mini abito a maniche lunghe tempestato di glitter con tanto di cintura in vita:il look completato da collant neri è proprio il perfetto party outfit di fine anni Novanta/primi anni Duemila, con i mini abiti portati con le cinture in vita e abbinati a un paio di sneakers.

Charli XCX nelle foto promozione per la nuova versione di brat

La cantante britannica, poi, mostra il suo lato sensuale (la componente erotica è una delle tante anime dentro all'album brat) con lunghi capelli corvini lasciati sciolti e un abito sottoveste nero smanicato con effetto see through. Un look quasi da goth girl completato da un dettaglio coquette come i guanti in raso neri.

Charli XCX