Il ritorno del reggicalze in vista: Anya Taylor-Joy "imita" Annalisa alla sfilata di Dior Tra gli ospiti famosi che hanno partecipato alla sfilata scozzese di Dior c'era anche Anya Taylor-Joy, che ne ha approfittato per rilanciare il trend dei reggicalze portati a vista: ecco tutti i dettagli del suo look grintoso e sensuale (che ricorda lo stile di Annalisa).

A cura di Valeria Paglionico

Dior è volata in Scozia per presentare la sua collezione Cruise 2025 firmata da Maria Grazia Chiuri. Ieri sera è andato in scena uno spettacolare show nella splendida cornice del Castello di Drummond, tra i cui giardini le modelle hanno sfilato in versione guerriere punk tra borchie, stivali da biker, gonne tartan e abiti-gabbia. Naturalmente a un evento tanto atteso non potevano mancare le star di fama internazionale, che ne hanno approfittato per concedersi un viaggio in Gran Bretagna. Tra i volti noti seduti tra le prime file c'era anche Anya Taylor-Joy che, dopo gli abiti trasparenti e i maxi dress vintage sfoggiati a Cannes, questa volta ha preferito puntare tutto sulla grinta e sulla sensualità.

Anya Taylor-Joy segue il trend no-pants

Anya Taylor-Joy condivide da sempre un legame speciale con la Maison Dior e non ha esitato a volare in Scozia per l'esclusivo show tra i giardini del castello rinascimentale. Se da un lato la collega Beatrice Borromeo ha puntato tutto sull'iconico stile bon-ton della griffe, l'attrice ha preferito qualcosa di più sensuale ma ugualmente chic, mettendo così in risalto il suo lato più grintoso e provocante. Si è trasformata in una dark lady con un top a maniche lunghe e collo alto aderente abbinato a un paio di micro shorts a vita alta (con cui ha seguito il trend no-pants). L'unico dettaglio che ha smorzato il total black è stata la giacca grigia, un modello monopetto e dal taglio classico che ha portato poggiata sulle spalle.

Anya Taylor-Joy in Dior

I reggicalze in vista torneranno a essere un must

A fare la differenza nel look di Anya Taylor-Joy sono stati gli accessori, primi tra tutti i reggicalze portati in vista, proprio come fatto da Annalisa a Sanremo 2024. Se da un lato la cantante italiana aveva optato per il modello trasparente "incorporato" agli stivali, l'attrice ha preferito un effetto super coprente con delle calze total black, così che la pelle nuda sulla parte alta della coscia fosse ancora più in evidenza. Ha abbinato tutto a un paio di stivaletti di vernice nera con un originale tacco "a pallina". A quanto pare, dunque, i reggicalze lasciati in mostra continueranno a essere un vero e proprio must anche nel 2025: in quante saranno tanto audaci da seguire la mania anche nella vita "reale"?

Anya Taylor-Joy in Dior