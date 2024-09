Post Girlhood Core, l’estetica beauty dell’autunno 2024 celebra la semplicità

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Manca meno di un mese alla fine dell'estate e per tutti coloro che vogliono essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze questo significa che è arrivato il momento di informarsi sulle mode che spopoleranno durante l'autunno 2024. Per scoprirlo è necessario spulciare i social, dove sta ottenendo sempre più successo l'estetica beauty definita Post Girlhood Core. Niente più trucchi marcati, look da femme fatale e acconciature dall'animo rock, per essere trendy bisogna puntare sulla semplicità, lasciando emergere il proprio lato più romantico e iper femminile senza osare: ecco tutto quello che c'è da sapere su questa mania.

L'era del Post Girlhood Core

Sono finiti i tempi di Barbie e della femminilità celebrata ed esposta con look total pink, scollature audaci e dettagli gioiello, a partire dall'autunno 2024 comincerà l'era delle Post Girlhood Core. In cosa consiste? Nel replicare in una versione contemporanea l'estetica delle ragazze adolescenti. Complice il successo di Bridgerton con le sue acconciature romantiche, i suoi abiti pastello e i suoi make-up che donano un viso di porcellana, il trend del momento impone di seguire una serie di precisi trick per avere un aspetto romantico ma allo stesso tempo semplice, iper femminile ma allo stesso tempo essenziale. Via libera, dunque, ad acconciature raccolte e intrecciate, ad abiti dalle tinte tenue, a trucchi a effetto glow realizzati con bronzer, blush e gloss: a trionfare a sarà la femminilità pura, delicata ed essenziale.

Come si è evoluta l'estetica beauty nell'ultimo anno

L'estetica Post Girlhood Core sembra essere in netta opposizione con il New Romantics degli anni '80, dove a dominare erano i make-up esagerati, i colori vitaminici e i capelli così vaporosi da sfidare la forza di gravità. L'unico dettaglio che è rimasto invariato con l'evolversi delle tendenze beauty è la celebrazione della femminilità, anche se ora lo si fa in modo meno eccessivo. Forse complice il fatto che i glitter e il rosa acceso in stile Barbie hanno stancato, ora si dà spazio alla luminosità naturale, ai dettagli sofisticati e all'eleganza magnetica. In quanti non vedono l'ora di seguire la mania?

