Come vestirsi a Ferragosto: 5 look di tendenza per le feste al mare e in città Ferragosto è alle porte: gli outfit di tendenza a cui ispirarsi per una giornata in spiaggia, una festa a bordo piscina o un pranzo in campagna con gli amici.

A cura di Beatrice Manca

Alberta Ferretti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Falò, bagni di mezzanotte e musica fino all'alba: la notte di Ferragosto si avvicina e con essa anche le feste di mezza estate. Chi non è ancora partito per le vacanze sta facendo il conto alla rovescia, chi è già rientrato invece può approfittare di una coincidenza fortunata: il 15 agosto 2022 è un lunedì, quindi il weekend si allunga per tutti. Qualunque siano i programmi, abbiamo l'outfit giusto per voi: idee e consigli per splendere a Ferragosto, al mare, in montagna o in città.

1. L'abito folk-chic per passare Ferragosto al mare

Per moltissimi italiani Ferragosto fa rima con giornata al mare e il weekend lungo offre l'occasione perfetta per fuggire dalla città. Obbligatorio quindi un costume (scegliendo tra i modelli di tendenza per l'estate 2022) e un abito lungo e colorato, magari con fantasie paisley o frange annodate, per essere perfette fino al tramonto e oltre.

L’abito con le frange di Etro

2. I look scintillanti per il falò di Ferragosto in spiaggia

Parola d'ordine per le sere d'estate: brillare! Un po' come a Capodanno, la notte di Ferragosto ci si può concedere un tocco sparkling nel look. Un minidress in colori gioiello è perfetto per una festa a bordo piscina, mentre per un falò in riva al mare niente di meglio che un abito a rete, il must have più sensuale dell'estate, da indossare da solo o, in versione top, su un paio di pantaloni leggeri.

La gonna in rete scintillante di Chanel

Il trucco è combinare elementi "da spiaggia" e da sera, come un paio di pantaloni in mesh da indossare sopra il bikini, con una camicia bianca. La versione più minimal? Giocate con le hair gems, le applicazioni scintillanti per capelli che vi renderanno vere sirene!

L'abito in rete di Patrizia Pepe

3. Gli accessori di paglia per un Ferragosto in campagna

Né mare, né montagna: in molti hanno cercato refrigerio dall'afa di agosto in collina, o in un resort in campagna. Se trascorrete il pranzo di Ferragosto all'aperto non potete lasciare a casa una borsa in paglia o un cappello intrecciato, veri e propri must have estivi (un peccato usarli solo in spiaggia!). Con un raffinato abito in pizzo sangallo o una camicia a quadretti vichy, freschi e colorati, diventeranno perfetti alleati per look da pic nic!

La borsa in paglia di Michael Kors Collection

4. Ferragosto in città è chic con il completo total white

Sentirsi al mare anche in città? Semplice: un look total white è elegante, ricercato e un'ottima soluzione per il caldo rovente. Il colore più fresco del guardaroba estivo è anche quello più chic, a patto di portarlo in versione total look, dalla testa ai piedi. Di giorno via libera a una semplice camicia in lino abbinata ai pantaloni (con maxi gioielli e cintura) mentre la sera la moda impone un romantico abito in pizzo. Per vere dive.

Il look total white di Alberta Ferretti

5. I cardigan per Ferragosto in montagna

Se alla calca delle spiagge preferite il silenzio e il fresco, la montagna è la vostra meta perfetta. Qui il guardaroba deve essere pratico, con abiti termici, scarponcini da trekking e una giacca cerata per le bizze del tempo. Non è necessario però rinunciare allo stile: per un pranzo in alta quota potete anticipare le tendenze invernali con un maxi cardigan in cotone, magari a trecce grosse, da indossare sopra a una canottiera bianca basic o a un abitino: vestirsi a strati è sempre la scelta giusta!