Il ritorno del Vichy per l’estate 2022: abiti e accessori a quadretti sono di tendenza

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Jacquemus, Michael Kors Collection, MSGM

C'è un motivo che, tra tutti, ci riporta subito alle estati della nostra infanzia, tra pic nic sul prato, ciliegie e bagni al mare. Parliamo del Vichy, il tessuto a quadretti colorati che da oltre un secolo domina le tendenze estive. Altro che tovaglie: la moda 2022 rivisita il Vichy in chiave sofisticata e contemporanea, strizzando l'occhio a Brigitte Bardot e a Audrey Hepburn. Ecco come indossare la tendenza più "provenzale" dell'estate!

Il Vichy, dagli anni '50 alle sfilate 2022

La storia del tessuto in cotone quadrettato è ben più antica della città che gli ha dato il nome. Secondo gli storici del costume infatti questa particolare lavorazione è di origine malese, poi importata in Inghilterra con il nome di "gingham". Ma è solo a Vichy, località termale nel sud della Francia, che si iniziò a produrre un tessuto con quadretti bicolori su fondo bianco. Il boom arrivò tra gli anni Quaranta e Cinquanta, per proseguire negli anni Sessanta grazie a dive come Audrey Hepburn e Brigitte Bardot, che sfoggiavano pantaloni a pinocchietto e abiti confetto diventati iconici.

Tailluer in Vichy Michael Kors Collection

La sfilata di Michael Kors si ispira proprio alle linee bon ton del decennio, tra mini tailleur rivisitati, gonne a ruota e camicie che spuntano da pantaloni a sigaretta. Anche Miu Miu ha firmato pantaloni Capri e borsette dal sapore retrò, perfette per i look vacanzieri. Decisamente più contemporaneo Brandon Maxwell, che sposa i quadretti con motivi optical e psichedelici.

Completo a quadretti Brandon Maxwell

Come abbinare i quadretti Vichy per l'estate 2022

Anche se è un caposaldo della moda contemporanea, il Vichy o si ama o si odia: il segreto per trovare un equilibrio è dimenticare l'anima romantica e "vintage" e puntare su camicie oversize, pantaloni morbidi o tailleur in toni fluo. La tendenza dell'estate 2022 è abbinare gonne e pantaloni con top con la stessa stampa, ma in colori diversi, creando contrasti assolutamente contemporanei.

Completo Vichy fucsia MSGM

Un abito a quadretti è perfetto per una gita fuori porta o per una passeggiata in centro, con una maxiborsa in vimini e occhiali da sole bianchi per completare l'outfit. All'arrivo di settembre le camicie Vichy si indosseranno ancora con accessori grintosi: jeans e stivali texani oppure anfibi e chiodo di pelle. Prolungando l'estate, almeno nel guardaroba…